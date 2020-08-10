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    Pınar Gültekin

    Pınar Gültekin'in arkadaşı Ceren'in yeniden ifadesinin alınması için savcılığa talepte bulunuldu

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    Gültekin ailesinin avukatı Dr. Rezan Epözdemir, Pınar'ın öldürülmeden önce görüştüğü arkadaşı Ceren'in yeniden ifadesinin alınması için savcılığa talepte bulunduklarını açıkladı.

    Muğla'nın Ula ilçesinde cesedi ormanlık alanda bulunan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in ailesinin avukatı Dr. Rezan Epözdemir, Sabah Muhabiri Kenan Gürbüz'e açıklamalarda bulundu. 

    Soruşturmanın genişletilmesi istemiyle Muğla Cumhuriyet Başsavcılığına dilekçe verdiklerini ve dilekçe sonrasında soruşturmanın çok yönlü yürütülmesi için çalışma başlatıldığını aktaran Epözdemir, "Dilekçemiz sonrasında kamera kayıtlarının detaylı incelendiğini öğrendik. Şüphelinin ifadelerinin belletilmiş olması dikkati çekiyor. Biz, savcılığa müracaatımızda, şüpheliye ait telefonun cinayet öncesi ve sonrasındaki HTS kayıtlarını ve cep telefonu sinyal lokasyonlarını istedik. Ayrıca zanlıya olay yerinde keşif yaptırılmasını talep ettik" dedi. 

    Epözdemir, Pınar'ın cinayetin işlendiği bağ evine gidişi öncesinde görüştüğü ortaya çıkan arkadaşı Ceren'in yeniden ifadesinin alınması için savcılıktan talepte bulunduklarını ifade ederek, "Davaya müdahil olduktan sonra Pınar'ın arkadaşı Ceren'in Pınar kaybolduktan sonra ifade verdiğini öğrendik. Cinayet sonrası ortaya çıkan görüntülerde Ceren'le Pınar birlikte görülüyorlar. Ailenin Ceren'le ilgili beyanları ve yaşanan gelişmeler doğrultusunda Ceren'in yeniden ifadesinin alınması yönünde savcılıktan talepte bulunduk. Bu talebimizin savcılık tarafından olumlu değerlendirileceğini düşünüyoruz" dedi.

    'Şüphelinin ifadesinde tutarsızlıklar söz konusu'

    Pınar'ı öldüren Cemal Metin Avcı'nın ifadelerinin önceden çalışılmış olduğunu iddia eden Avukat Epözdemir, şunları ifade etti:

    "Bu vahşi cinayetin önceden tasarlanarak işlendiğini düşünüyoruz. Şüphelinin ifadeleriyle ilgili de itirazlarımızı yaptık. Şüphelinin ifadesinde tutarsızlıklar söz konusu. Tüm güvenlik kamerası görüntüleri ile parmak izi incelemelerini de talep ettik. Dosyadaki gizlilik ve kısıtlamanın detayları hakkında bilgi sahibi olmayı da istedik. Tasarlayarak, vahşice, önceden planlanmış şekilde cinayetin işlendiği kanaatindeyiz. Henüz otopsi raporları gelmedi. Eylül ayında çıkmasını bekliyoruz. İstediğimiz belge ve raporlar geldikten sonra durumu net olarak ortaya koyacağız. Olaya ilişkin iddianamenin de kısa sürede hazırlanmasını bekliyoruz"

    Bu arada, soruşturmayla ilgili gizlilik kararı nedeniyle Ceren'le ilgili bilgilerin soruşturma avukatlarına da verilmediği öğrenildi. Pınar'ın otopsi raporlarının henüz savcılığa ulaşmadığı bildirildi.

    Kızının cenazesinde konuşan Pınar'ın annesi Şefika Gültekin, "Ben oraya gittim, kameralara baktım. Tek kişi değildi ama tek kişi yakalanmış. Cumhurbaşkanımızdan onu da takip etmesini istiyoruz. O hem bizi mahvetti hem de kendi ailesini mahvetti. Bizi yaktı" diye konuşmuştu.

    Avcı'nın herhangi birinden özellikle varilin taşınması konusunda yardım alıp almadığı titizlikle araştırılıyor.

    Jandarma görüntülerde varil arıyor

    Şüpheli Cemal Metin Avcı'nın öldürdükten sonra yakarak Pınar'ı içine koyduğu "Varil" konusunda Muğla Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile şüphelinin cesedi taşıdığı ormanlık alana giden yol güzergahında bulunan 100'ün üzerinde iş yeri ile mobese kamerası incelemeye alındı.

    Jandarma ekipleri, kamera görüntülerinde cinayette kullanılan varil'in şüphelinin iş yerinden olay yerine getirilişini ve varil'in ormanlık alana taşınmasında şüphelinin her hangi bir yardım alıp almadığını araştırıyorlar.

    Cep telefonu parçaları kriminal incelemeye gönderildi

    Pınar'ın şüpheli tarafından olay sonrasında parçalanan cep telefonunun parçaları Muğla İl Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından 3 farklı noktada bulunarak, kriminal incelemeye gönderildi. Cinayetten bir gün önce Pınar'ın yaşadığı Akyaka'da eğlence mekanlarında görüldüğü ihbarı üzerine, Akyaka'da Pınar'ın gittiği belirlenen mekanların kamera kayıtları da incelemeye alındı.

    Cinayet sonrasında, Pınar'ın Akyaka'da yaşadığı evde de savcının talimatı doğrultusunda Jandarma olay yeri ekiplerince inceleme yapıldığı da öğrenildi.

    Ne olmuştu?

    Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin (27), 16 Temmuz'da Akyaka Mahallesi'nde yalnız yaşadığı evinden ayrılmış, aynı gün ablası ile telefonla görüştükten sonra kendisinden bir daha haber alınamamıştı.

    Ailesinin, Akyaka Jandarma Komutanlığına kayıp ihbarında bulunması üzerine başlatılan çalışmada, Gültekin'i tanıyan kişilerin listesi çıkarılmış ve bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları incelenerek görgü tanıklarının ifadelerine başvurulmuştu.

    Şüphe üzerine gözaltına alınan genç kızın eski erkek arkadaşı Şüpheli Cemal Metin Avcı, ilk ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmese de delilleri görünce, bir süre arkadaşlık yapıp ayrıldığı Gültekin'in tekrar barışma isteğini geri çevirmesi üzerine genç kızı bağ evinde öldürdüğünü, cesedini yaktıktan sonra bir varile bırakarak Gülağzı mevkisindeki ormanlık alana attığını itiraf etmişti.

    Şüpheli Avcı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "canavarca hisle öldürmek" suçundan tutuklanmıştı.

    Etiketler:
    Cemal Metin Avcı, Kadın cinayetleri, Kadın cinayeti, Rezan Epözdemir, Pınar Gültekin
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