Kayıt
15:08 10 Ağustos 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Adil Karaismailoğlu

    NASA'nın 'İsmini Mars'a gönder’ kampanyasına en çok ilgiyi Türkiye gösterdi

    © İHA / MEVLÜT HASGÜL
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 52
    Abone ol

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, NASA'nın tarihi Mars görevinin Perseverance’ın uzaya fırlatılmasıyla başladığını belirterek, geçen yıl ‘İsmini Mars'a gönder’ isimli kampanyaya en çok ilgiyi 2.5 milyon başvuru ile Türkiye’nin gösterdiğini söyledi.

    NASA'nın tarihi Mars görevi, Perseverance’ın 30 Temmuz 2020 tarihinde uzaya fırlatılmasıyla başladı. Bu görevin önemine vurgu yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, NASA’nın Perseverance görevi için ‘İsmini Mars'a gönder’ isimli düzenlediği kampanyaya Türkiye’den rekor bir başvuru olduğunu kaydetti.

    NASA'nın yayınladığı verilere göre Türkiye’nin, açık ara farkla en çok kayıt yaptıran ülke olduğunun altını çizen Bakan Karaismailoğlu, “Tam 2.5 milyon kişi ülkemizden ismini kaydettirmiş bulunuyor. Bu bizim için dünya ölçeğinde büyük bir rakam. Aynı zamanda bu başvuru sayısı Türk insanının yeni teknolojilere adaptasyon kabiliyetinin olduğu kadar uzaya ve uzay çalışmalarına da olan ilgisinin net bir göstergesi. Listenin ikinci sırasında 1.3 milyarlık bir nüfusa sahip olan Hindistan, üçüncü sırasında ise Perseverance görevinin sahibi olan ABD var. Türkiye olarak gerçekten de önemli bir başarıya imza attık” dedi.

    Karaismailoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Türk gençlerinin bu yöndeki akademik çalışmalarına destek verdiklerini kaydederek, “Gençlerimizi teşvik edici projeleri hızla oluşturmaya başladık. Gençlerimizin bu ilgisini ülkemiz ve dünya için değere dönüştürebilecekleri ortamları oluşturmak bizlerin görevi” ifadelerini kullandı.

    ‘Uzay yarışında biz de varız’

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Türkiye’nin uzaydaki varlığı için önemli adımlar attıklarını belirten Bakan Karaismailoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

    © DHA /
    NASA'nın Salda Gölü açıklaması sonrası Vali Arslantaş'tan çağrı: Mars'a henüz gidemedik, siz çıkın çıkın gölümüze gelin
    “'Uzay yarışında biz de varız' diyerek uydularımızı uzaya konumlandırdık. Türksat 2022 yılında, TÜRKSAT 5A, 5B ve 6A’nın katılmasıyla sahip olacağı altı aktif uyduluk filosu ile uydu haberleşmesi alanında ülkemizin etkinliğini daha da artıracaktır. Şu anda üretim çalışmaları devam eden projeleri arasında yer alan haberleşme uyduları; Türksat 5A’nın 2020’nin son çeyreğinde, Türksat 5B’nin ise 2021’nin ikinci çeyreğinde uzaya gönderilmesini planlıyoruz. İlk yerli ve millî haberleşme uydumuz Türksat 6A'yı ise inşallah 2022’de uzaya göndereceğiz.

    Türksat 6A’nın üretilmesiyle Türkiye dünyada haberleşme uydusu üretebilen 10 ülke arasına girecek. Haberleşme uydularımız uzaya ulaştığında ülkemiz, görüntü, ses ve data iletişimi ile birlikte diğer katma değerli hizmetlerimizle dünyada söz sahibi olacak.

    Ülkemizin uzay yarışında ön sıralarda yer alması için en önemli adımlardan olan Türksat 6A uydusuna Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak verdiğimiz büyük destek ile ülkemizi daha aydınlık bir geleceğe taşıyacak.”

    Etiketler:
    Uydu, Türksat, Uzay, Mars, NASA, Adil Karaismailoğlu
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Belarus’un başkenti Minsk’te yapılan başkanlık seçimlerinden memnun olmayan halk sokaklara çıktı.
    Minsk'teki başkanlık seçimi protestosundan kareler
    Karikatür
    Beyrut Limanı'ndaki patlama, Lübnan tarihinin en büyüğü olarak kayıtlara geçti
    İnfografik
    2019 yılında Rusya ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet