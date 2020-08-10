İstanbul'da vapur yolcularına ilk yardım eğitimi verildi

İBB Şehir Hatları AŞ’nin Kadıköy-Karaköy-Eminönü hatlarındaki vapurlarında, yolculara ilk yardım eğitimi verildi. Acil Tıp Teknisyenleri ve Paramedik Derneği (ATTDER) ile Beykoz Üniversitesi öğretim üyelerinin 10.15-16.00 arasındaki seferlerde verdiği eğitimi yolcular ilgiyle takip etti.

'Doğru İlk Yardım, Hayat Kurtarır'

ATTDER Akademik Bilimleri Komisyonu Başkanı Temel Kılınçlı’nın koordine ettiği eğitim, “İlk Yardım Bilmeyen Kimse Kalmasın” projesinin bir parçası olarak gerçekleştirildi. ATTDER ve Beykoz Üniversitesi öğretim üyelerinin, maketler üzerinde uygulamalı olarak verdiği eğitimde, havada, denizde, karada ve her yerde ilk yardım bilmenin hayat kurtardığı hatırlatıldı. “Doğru zamanda, doğru kişiye, doğru kalp masajı” ile hayat kurtarmanın ipuçları vapur yolcularıyla paylaşıldı. İlk yardıma her yerde, herkesin ihtiyacı olabileceğini ve herkesin bilmesi gerektiğini belirten ATTDER Başkanı Kılınçlı, “Doğru uygulanan ilk yardım hayat kurtarır” dedi.

'Her Yıl 100 Bin Kişi Kalp Krizinden Ölüyor'

Ülkemizde bir yılda kalp krizi sonucu yaklaşık 100 bin kişinin yaşamını kaybettiğine dikkat çeken Kılınçlı, “Kalp krizi geçirenlerden ilk yardım (kalp masajı, suni solunum) alma şansını yakalayanların oranı, sadece yüzde 1,7 civarında. Bu küçük orandaki ilk yardımın büyük kısmını da sağlık personeli yapıyor. Doğru ve bilinçli yapılacak olan ilk yardım, insan yaşamını ve sağlığını doğrudan etkiler. Dolasıyla bilinmeli” şeklinde konuştu.

'Altın Dakikalara Dikkat'

Kalp durmalarında ilk iki dakika içinde yapılan müdahalenin hayat kurtardığının altını çizen Kılınçlı, altın dakikaların önemini de şöyle açıkladı:

“Acil durumlarda yapılacak ilk iş 112’yi aramak. Ancak acil yardım ambulanslarının vakaya ulaşma süresinin, ortalama kırsalda 45 dakika, şehir merkezinde ise 8 dakika olduğunu unutmayalım. Ambulans beklerken, kalbi duran bir kişiye iki dakika içerisinde ilk yardım çok önemli. Ambulans gelinceye kadar müdahale edilmeksizin boşa geçen zamanda, beyin hücreleri oksijensiz kalıyor. İlk 5 ila 10 dakika içerisinde beyin ölümü gerçekleşiyor. Olay yerine ambulans ulaşıncaya kadar sürdürülen ilk yardım hayat kurtarıcıdır. Bu ilk 10 dakika insan hayatı için önem ve ehemmiyet arz ettiğinden “Altın dakikalar” diyoruz. Bizim projemizin de amacı, altın dakikaları değerlendirebilecek ilk yardım eğitimi alanların sayısını artırmak. İlk yardımın gerekliği ve önemini anlatmaktır.”