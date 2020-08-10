Karayalçın'dan Kılıçdaroğlu ile görüşmesi hakkında açıklama: İnce'nin çıkışını da konuştuk

CHP'nin önde gelen isimlerinden olan eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile gerçekleştirdiği görüşmeyi anlattı. Karayalçın, İnce'nin çıkışını da konuştuklarını kaydetti.

Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin ve CHP'nin önde gelen isimlerinden olan eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın, genel merkezde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü. Görüşmede Muharrem İnce krizinin de ele alındığı belirtildi.

Haber Global yayınında konuşan Karayalçın, görüşmeye ilişkin olarak şunları söyledi: