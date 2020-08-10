Rusya’dan Türkiye’nin tatil bölgelerine ilk seferler yüzde 100 doluluk oranıyla yapılıyor

Rus tur şirketleri, Rusya’dan Türkiye’nin tatil bölgelerine ilk seferlerin yüzde 100 doluluk oranı ile yapıldığını, ayrıca yakın tarihler için otellerde de neredeyse boş yer kalmadığını duyurdu.

Şirket temsilcilerinin Rus basınına aktardığı bilgiye göre Rusya’dan Türkiye’nin tatil bölgelerine ilk seferler yüzde 100 doluluk oranı ile gerçekleşiyor, Türkiye’deki otellerde de yakın tarihlere neredeyse boş oda kalmamış durumda.

Daha önce Rusya Federal Havacılık Kurumu’nun (Rosaviatsiya) yaptığı duyuruda, Rus ve Türk havayolu şirketlerinin bugünden itibaren Türkiye’deki tatil bölgelerine uçuşlara yeniden başlayacağı belirtilmişti.

Coral Travel basın dairesinden yapılan açıklamada, Türkiye’deki tatil bölgelerine yapılan ilk seferlerin doluluk oranının neredeyse yüzde 100’e ulaştığı, en çok Moskova-Bodrum, ardından Dalaman ve Antalya turlarının rağbet gördüğü aktarıldı:

“Saint Petersburg-Antalya seferlerinde doluluk oranı yüzde 100, Bodrum ve Dalaman seferlerinde, ayrıca Rostov-na-Donu-Antalya uçuşlarında hala kısıtlı sayıda boş yer bulunabiliyor.”

TUI Russia’dan yapılan açıklamada da ilk seferlerin tamamen dolu olduğu belirtildi.

Şirketin sözcüsü Olga İvanova, “Antalya’ya ilk charter uçuşlar yüzde 100 doluluk oranıyla yapılıyor, yakın tarihlerde otellerde neredeyse boş yer yok” diye konuştu.

Diğer yandan Coral Travel yetkilileri, turistlerin çoğunlukla Ege Denizi’nde 9-10 gece süren turları seçtiklerini, Antalya turunun ortalama süresinin ise 10 gece olduğunu, ayrıca orta seviyeli 5 yıldızlı otellerin en çok tercih edildiğini ifade etti.