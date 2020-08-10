Rusya’dan Türkiye’nin tatil bölgelerine ilk seferler yüzde 100 doluluk oranıyla yapılıyor

Şirket temsilcilerinin Rus basınına aktardığı bilgiye göre Rusya’dan Türkiye’nin tatil bölgelerine ilk seferler yüzde 100 doluluk oranı ile gerçekleşiyor, Türkiye’deki otellerde de yakın tarihlere neredeyse boş oda kalmamış durumda.
Daha önce Rusya Federal Havacılık Kurumu’nun (Rosaviatsiya) yaptığı duyuruda, Rus ve Türk havayolu şirketlerinin bugünden itibaren Türkiye’deki tatil bölgelerine uçuşlara yeniden başlayacağı belirtilmişti.
“Saint Petersburg-Antalya seferlerinde doluluk oranı yüzde 100, Bodrum ve Dalaman seferlerinde, ayrıca Rostov-na-Donu-Antalya uçuşlarında hala kısıtlı sayıda boş yer bulunabiliyor.”
TUI Russia’dan yapılan açıklamada da ilk seferlerin tamamen dolu olduğu belirtildi.
Şirketin sözcüsü Olga İvanova, “Antalya’ya ilk charter uçuşlar yüzde 100 doluluk oranıyla yapılıyor, yakın tarihlerde otellerde neredeyse boş yer yok” diye konuştu.
Diğer yandan Coral Travel yetkilileri, turistlerin çoğunlukla Ege Denizi’nde 9-10 gece süren turları seçtiklerini, Antalya turunun ortalama süresinin ise 10 gece olduğunu, ayrıca orta seviyeli 5 yıldızlı otellerin en çok tercih edildiğini ifade etti.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)