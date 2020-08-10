Kovid-19 testi pozitif çıkan anne, kızının düğününe katıldı: 'Hasta olduğum öğrenilirse kimse gelmez'

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan anne, kızının düğününe katılarak virüsün yayılmasına sebep oldu. Kadının, "Hasta olduğum öğrenilirse kimse gelmez" diyerek hastalığı gizlediği ileri sürüldü.

Hürriyet'in Yenidönem gazetesinden aktardığı habere göre, olay geçen hafta Bursa'da yaşandı. Kovid-19 testi pozitif olan düğün sahibi kızın annesi, "Hastalığım bilinirse düğüne kimse gelmez" diyerek bu durumu davetlilerden gizledi. Ancak bir süre sonra düğüne katılan misafirlerin bazılarında semptomlar ortaya çıktı.

Filyasyon ekipleri, ifadelerine başvurdukları hastalara "Nerelere gittiniz, en son hangi toplu davete katıldınız, kimlerle temas ettiniz" sorularını yönelttikten sonra test yaptı. Test sonuçlarının pozitif çıkmasının ardından düğün sahipleri araştırılmaya başlanınca düğün sahibi annenin pozitif vaka olduğu ve ev karantinasına alındığı belirlendi.

Hastalık düğüne katılan konuklara gelinin annesinden bulaşırken, resmi kayıtlara da 'Temas yeri düğün' olarak geçti.