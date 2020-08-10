Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, Türkiye'ye geliyor

Dışişleri Bakanlığı'nca, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'un yarın Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştireceği açıklandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Söz konusu ziyaret, Bakan Bayramov'un Dışişleri Bakanı sıfatıyla yurt dışına gerçekleştirdiği ilk ziyaret olacaktır. Ziyaret sırasında, ikili ve bölgesel konular ile küresel gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir" denildi