Dardanel: 14 günlük kapalı devre çalışması sona erdi, çalışanlarımıza baskı uygulanmadı

Dardanel, koronavirüs nedeniyle kapalı devre ve evde çalışanların 14 günlük karantina süreçlerinin tamamlandığını belirtti. Yapılan kontrollerde Kovid-19 vakası olmadığı açıklanırken pandemi tedbirleri kapsamında haftalık rutin test yapılacağı kaydedildi.

Çanakkale’deki Dardanel Önentaş fabrikasında 14 günlük 'kapalı devre çalışma' sona erdi. Şirket bir açıklama yaparak karantinanın sonlandığını, şirket içinde pozitif vakaya rastlanmadığını açıkladı.

Çok sayıda vaka görülmesi üzerine Dardanel üretime ara vermek yerine, Çanakkale İl Hıfzısıhha Kurulu kararıyla 'kapalı devre çalışma'yı başlatmıştı. İşçilerin mesai sonrası da çalışma alanlarına hapsedildiği sistem tepkilere yol açmıştı.

Dardanel’den yapılan açıklamada 14 günlük karantinanın sonlandığı belirtilerek bu süreçte işçilere baskı yapılmadığı öne sürüldü. Dardanel Önentaş’ın açıklaması şöyle: