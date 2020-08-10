Kırıkkale'de toplu asker uğurlaması yasaklandı

Kırıkkale Valiliği'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Askere gidecek kıymetli Mehmetçiklerimiz, evlatlarını asker ocağına gönderen değerli ailelerimiz ve arkadaşını vatani göreve uğurlayan sevgili gençler, Kovid-19 tedbirleri kapsamında toplu asker uğurlaması yapılmayacak. Lütfen kurallara uyalım" denildi.
Askere gidecek kıymetli Mehmetçiklerimiz,— Kırıkkale Valiliği (@TC_kkalevalilik) August 10, 2020
evlatlarını asker ocağına gönderen değerli ailelerimiz ve
arkadaşını vatani göreve uğurlayan sevgili gençler
COVID-19 tedbirleri kapsamında toplu asker uğurlaması yapılmayacak.
Lütfen kurallara uyalım.#SağlığımızİçinHepimizİçin pic.twitter.com/fuhakJz6HB
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