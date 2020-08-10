Kayıt
18:12 10 Ağustos 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    Ünal: AK Parti'nin oy oranı hiç yüzde 42-44 bandının altına düşmedi

    © AA /
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 0 0
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104240/49/1042404977_0:-1:1200:675_1200x675_80_0_0_f9102828fee0a76623b4e39da2a49ed3.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202008101042627442-unal-ak-partinin-oy-orani-hic-yuzde-42-44-bandinin-altina-dusmedi/

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "AK Parti oy kaybediyor" iddialarına yanıt verdi. Ünal, "AK Parti'nin oy oranı hiç yüzde 42-44 bandının altına düşmedi. Cumhur İttifakı'nın oy oranı ve Cumhurbaşkanımızın oy oranı yüzde 52'nin altına hiç düşmedi" dedi.

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, partisinin 19. kuruluş yıl dönümü öncesi medya temsilcileri ile bir araya geldi.

    Ünal, "Son dönemde özellikle Cumhur İttifakı'nın oy kaybettiği yönünde açıklamalar yapılıyor. Ne diyeceksiniz?" sorusuna, "Ar-Ge Başkanlığımız düzenli olarak anket yaptırıyor. Tek bir anket yaptırmıyoruz, 3-4 farklı şirkete anketler yaptırıyoruz. AK Parti'nin oy oranı hiç yüzde 42-44 bandının altına düşmedi. Cumhur İttifakı'nın oy oranı ve Cumhurbaşkanımızın oy oranı yüzde 52'nin altına hiç düşmedi" yanıtını verdi. Ünal, devamında şunları kaydetti:

    "Türkiye ekonomisi ile ilgili, AK Parti siyaseti ile ilgili oluşturulmak istenen simülasyon gerçeğe çarptığında hep dağıldı. Benim buradan bir önerim var, artık birilerine, bir şeylere bel bağlamak yerine biraz kendilerine güvenseler, biraz siyaset üretseler, biraz Türkiye'nin geleceğine ilişkin yeni şeyler ortaya koysalar. CHP kongresinde bir motto ile ortaya çıktılar. Kılıçdaroğlu'nu büyük bir dikkatle dinledim. Ama maalesef AK Parti aşağı AK Parti yukarı. Bildiğimiz, ezberlediğimiz ve 2010'dan bugüne oluşturmak istediği meşruiyet krizleri, değersizleştirme, itibarsızlaştırmadan başka bir şey görmedim."

    'Muhalefetin siyaset üretmediğinin en kolay örneği bu'

    Sağlık alanında Türkiye'nin salgın sürecini en başarılı yöneten ülkelerden bir tanesi olduğunu vurgulayan Ünal, şunları ifade etti:

    "Türkiye şu anda 105 ülkeden 70 bin vatandaşını Türkiye'ye getirip tedavi etmeyi başarmış. 160'ın üzerinde ülkeye tulumundan maskesine kadar üreterek göndermiş bir ülke olarak bulunuyor. Burada acı olan şudur: Bu süreci bu kadar iyi yöneten Türkiye'ye karşı tek bir kelime güzel söz söylemek yerine Küba'yı örnek gösteren bir akılla da karşı karşıyayız. Muhalefetin siyaset üretmediğinin en kolay örneği bu. Siyaset yapmak öncelikli olarak bir takım ilkelerinizin, mihenklerinizin olmasıyla ilgili bir şey. Siyaset yapmak doğruya doğru, yanlışa yanlış diyebilmektir. Eğer AK Parti'nin yaptığı doğru işlere doğru diyebilselerdi bugün eleştirdikleri yanlışlarla ilgili de sanıyorum söz söyleme hakları olabilirdi."

    'Muharrem İnce parti kuracak' iddiasına yanıt: Kendi iç meseleleri

    Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Ünal, Muharrem İnce'nin CHP'den ayrılarak parti kuracağı iddialarına ilişkin sorulan bir soruya şu cevabı verdi:

    "Muharrem İnce ile beraber uzun dönem grup başkanvekilliği yaptık. İnce'nin ortaya koyduğu siyaset itirazları ve yaptığı açıklamalar zaten kamuoyu olarak ve özellikle medya mensupları olarak herkesin malumu. Kendisi de, bir siyasi parti kurmaktan ziyade bir hareket başlatmak istediğini ifade etti. Bu süreç tabii ki kendisinin bileceği ve yöneteceği bir süreç. CHP içerisinde hangi sonuçları doğurur bununla ilgili bir değerlendirme yapmam doğru olmaz. CHP'nin, AK Parti'ye dönük yüzü beni ilgilendiriyor, CHP'nin Muharrem İnce'ye dönük yüzü kendi iç meseleleri."

    Ünal, "Her partiye küsen kişilerin parti kurmasını doğru buluyor musunuz?" şeklinde yöneltilen bir soruya "Siyasette insanların siyasi hareket oluşturmaları ve parti kurmaları onların genel olarak hakları. Siyasi parti kurma konusunda bizim siyasi parti kuranlara neden siyasi parti kuruyorsunuz ya da bu doğru değil gibi bir değerlendirme yapmamız doğru olmaz. Burada söz de karar da milletin. Siyasetin güzel tarafı da bu. Türkiye'de birçok siyasi parti kuruldu, kurulan siyasi partiler ile ilgili kararı veren millettir. Bu partiler ile ilgili karar verecek olan milletimizdir" karşılığını verdi.

    İstanbul Sözleşmesi açıklaması

    Bir diğer gazetecinin, "İstanbul Sözleşmesi konusunda AK Parti'de farklı görüşlerin olduğu söyleniyor? Bu konuya ilişkin değerlendirmeleriniz nelerdir?" sorusuna Ünal, şu cevabı verdi:

    "Siyaset, doğası gereği toplumda tartışılan her konuyu ilgi alanına alır ve onu değerlendirir. Bu konuda da bir toplumda yaşanan tartışma süreci var. Bu tartışma sürecinin AK Parti için karşılığı öncelikli olarak meselenin kendi zemininde tartışılması ve değerlendirilmesidir. Bu konuda biz de parti olarak değerlendirmelerimizi yaptık ve zaman zaman bu değerlendirmelerimizi kamuoyu ile paylaştık. Konunun muhatapları olan yani parti sözcümüz ve hükümet sözcümüz bu konularla ilgili gerekli görüşlerini paylaştılar, bundan sonra da paylaşacaklar."

    1 Ekim'de yasa yürürlüğe girecek

    Sosyal medya düzenlemesi ile ilgili sorulan bir soruyu yanıtlayan Ünal, "Görüşmeleri BTK yapacak. Dolayısıyla görüşmelerin herhangi bir siyasi ayağı söz konusu değil. Görüşmeleri gerçekleştirmede muhatap olan BTK. 1 Ekim'de yasa yürürlüğe girecek. 1 Ekim'de ilk uyarı yapılacak. Ondan sonraki 30 gün içerisinde eğer bir geri dönüş olmazsa yasa da belirtilen yaptırımlar uygulamaya geçecek. Burada maalesef muhalefet, Twitter'a, Facebook'a Türkiye'de hukuki ve mali bir muhataplık oluştu yerine sosyal ağların hakkını savunmak için yasayı Anayasa Mahkemesine taşımayı tercih etti. Yasanın hangi gerekçesini alıp Anayasa Mahkemesine götürecekler onu da merak ediyorum" cevabını verdi.

    'Erken seçim yok'

    Erken seçim tartışmaları ile ilgili Ünal, "Bizim attığımız adımlarda herhangi bir şekilde erken seçim havası var mı? Asla. Bu konunun tartışılmasını gereksiz görüyorum. Türkiye'nin gündeminde hiçbir şekilde erken seçim yoktur" dedi.

    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    'Cennet adası' Mauritius, tarihinin en korkunç çevre felaketiyle karşı karşıya
    Karikatür
    Beyrut Limanı'ndaki patlama, Lübnan tarihinin en büyüğü olarak kayıtlara geçti
    İnfografik
    2019 yılında Rusya ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet