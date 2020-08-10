Ünal: AK Parti'nin oy oranı hiç yüzde 42-44 bandının altına düşmedi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, partisinin 19. kuruluş yıl dönümü öncesi medya temsilcileri ile bir araya geldi.

Ünal, "Son dönemde özellikle Cumhur İttifakı'nın oy kaybettiği yönünde açıklamalar yapılıyor. Ne diyeceksiniz?" sorusuna, "Ar-Ge Başkanlığımız düzenli olarak anket yaptırıyor. Tek bir anket yaptırmıyoruz, 3-4 farklı şirkete anketler yaptırıyoruz. AK Parti'nin oy oranı hiç yüzde 42-44 bandının altına düşmedi. Cumhur İttifakı'nın oy oranı ve Cumhurbaşkanımızın oy oranı yüzde 52'nin altına hiç düşmedi" yanıtını verdi. Ünal, devamında şunları kaydetti:

"Türkiye ekonomisi ile ilgili, AK Parti siyaseti ile ilgili oluşturulmak istenen simülasyon gerçeğe çarptığında hep dağıldı. Benim buradan bir önerim var, artık birilerine, bir şeylere bel bağlamak yerine biraz kendilerine güvenseler, biraz siyaset üretseler, biraz Türkiye'nin geleceğine ilişkin yeni şeyler ortaya koysalar. CHP kongresinde bir motto ile ortaya çıktılar. Kılıçdaroğlu'nu büyük bir dikkatle dinledim. Ama maalesef AK Parti aşağı AK Parti yukarı. Bildiğimiz, ezberlediğimiz ve 2010'dan bugüne oluşturmak istediği meşruiyet krizleri, değersizleştirme, itibarsızlaştırmadan başka bir şey görmedim."

'Muhalefetin siyaset üretmediğinin en kolay örneği bu'

Sağlık alanında Türkiye'nin salgın sürecini en başarılı yöneten ülkelerden bir tanesi olduğunu vurgulayan Ünal, şunları ifade etti:

"Türkiye şu anda 105 ülkeden 70 bin vatandaşını Türkiye'ye getirip tedavi etmeyi başarmış. 160'ın üzerinde ülkeye tulumundan maskesine kadar üreterek göndermiş bir ülke olarak bulunuyor. Burada acı olan şudur: Bu süreci bu kadar iyi yöneten Türkiye'ye karşı tek bir kelime güzel söz söylemek yerine Küba'yı örnek gösteren bir akılla da karşı karşıyayız. Muhalefetin siyaset üretmediğinin en kolay örneği bu. Siyaset yapmak öncelikli olarak bir takım ilkelerinizin, mihenklerinizin olmasıyla ilgili bir şey. Siyaset yapmak doğruya doğru, yanlışa yanlış diyebilmektir. Eğer AK Parti'nin yaptığı doğru işlere doğru diyebilselerdi bugün eleştirdikleri yanlışlarla ilgili de sanıyorum söz söyleme hakları olabilirdi."

'Muharrem İnce parti kuracak' iddiasına yanıt: Kendi iç meseleleri

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Ünal, Muharrem İnce'nin CHP'den ayrılarak parti kuracağı iddialarına ilişkin sorulan bir soruya şu cevabı verdi:

"Muharrem İnce ile beraber uzun dönem grup başkanvekilliği yaptık. İnce'nin ortaya koyduğu siyaset itirazları ve yaptığı açıklamalar zaten kamuoyu olarak ve özellikle medya mensupları olarak herkesin malumu. Kendisi de, bir siyasi parti kurmaktan ziyade bir hareket başlatmak istediğini ifade etti. Bu süreç tabii ki kendisinin bileceği ve yöneteceği bir süreç. CHP içerisinde hangi sonuçları doğurur bununla ilgili bir değerlendirme yapmam doğru olmaz. CHP'nin, AK Parti'ye dönük yüzü beni ilgilendiriyor, CHP'nin Muharrem İnce'ye dönük yüzü kendi iç meseleleri."

Ünal, "Her partiye küsen kişilerin parti kurmasını doğru buluyor musunuz?" şeklinde yöneltilen bir soruya "Siyasette insanların siyasi hareket oluşturmaları ve parti kurmaları onların genel olarak hakları. Siyasi parti kurma konusunda bizim siyasi parti kuranlara neden siyasi parti kuruyorsunuz ya da bu doğru değil gibi bir değerlendirme yapmamız doğru olmaz. Burada söz de karar da milletin. Siyasetin güzel tarafı da bu. Türkiye'de birçok siyasi parti kuruldu, kurulan siyasi partiler ile ilgili kararı veren millettir. Bu partiler ile ilgili karar verecek olan milletimizdir" karşılığını verdi.

İstanbul Sözleşmesi açıklaması

Bir diğer gazetecinin, "İstanbul Sözleşmesi konusunda AK Parti'de farklı görüşlerin olduğu söyleniyor? Bu konuya ilişkin değerlendirmeleriniz nelerdir?" sorusuna Ünal, şu cevabı verdi:

"Siyaset, doğası gereği toplumda tartışılan her konuyu ilgi alanına alır ve onu değerlendirir. Bu konuda da bir toplumda yaşanan tartışma süreci var. Bu tartışma sürecinin AK Parti için karşılığı öncelikli olarak meselenin kendi zemininde tartışılması ve değerlendirilmesidir. Bu konuda biz de parti olarak değerlendirmelerimizi yaptık ve zaman zaman bu değerlendirmelerimizi kamuoyu ile paylaştık. Konunun muhatapları olan yani parti sözcümüz ve hükümet sözcümüz bu konularla ilgili gerekli görüşlerini paylaştılar, bundan sonra da paylaşacaklar."

1 Ekim'de yasa yürürlüğe girecek

Sosyal medya düzenlemesi ile ilgili sorulan bir soruyu yanıtlayan Ünal, "Görüşmeleri BTK yapacak. Dolayısıyla görüşmelerin herhangi bir siyasi ayağı söz konusu değil. Görüşmeleri gerçekleştirmede muhatap olan BTK. 1 Ekim'de yasa yürürlüğe girecek. 1 Ekim'de ilk uyarı yapılacak. Ondan sonraki 30 gün içerisinde eğer bir geri dönüş olmazsa yasa da belirtilen yaptırımlar uygulamaya geçecek. Burada maalesef muhalefet, Twitter'a, Facebook'a Türkiye'de hukuki ve mali bir muhataplık oluştu yerine sosyal ağların hakkını savunmak için yasayı Anayasa Mahkemesine taşımayı tercih etti. Yasanın hangi gerekçesini alıp Anayasa Mahkemesine götürecekler onu da merak ediyorum" cevabını verdi.

'Erken seçim yok'

Erken seçim tartışmaları ile ilgili Ünal, "Bizim attığımız adımlarda herhangi bir şekilde erken seçim havası var mı? Asla. Bu konunun tartışılmasını gereksiz görüyorum. Türkiye'nin gündeminde hiçbir şekilde erken seçim yoktur" dedi.