Erdoğan, Lukaşenko'yu seçim zaferi nedeniyle kutladı

Belarus devlet haber ajansı BelTa'nın aktardığına göre Lukaşenko'ya bir tebrik telgrafı gönderen Erdoğan, 'dost Belarus halkının' seçimlerde Lukaşenko'ya verdiği desteğe dikkat çekti.

Erdoğan, "Ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin ve yakın işbirliğimizin ortak çabalar sayesinde karşılıklı saygıya ve karşılıklı çıkarlara dayalı olarak tüm alanlarda gelişmeye devam edeceğinden emin olduğumu bir kez daha belirtmek isterim" ifadelerini kullandı.