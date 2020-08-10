Kayıt
22:51 10 Ağustos 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran,

    Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran'dan Ayasofya açıklaması: Türkiye'den İslam dünyasına verilmiş bir öz güven mesajıdır

    © DHA /
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 40
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104055/49/1040554954_0:15:1200:690_1200x675_80_0_0_cab9cd933630687e5b191ade96f1fcb7.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202008101042628409-disisleri-bakan-yardimcisi-kirandan-ayasofya-aciklamasi-turkiyeden-islam-dunyasina-verilmis-bir-oz/

    Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, "İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), 50 yıl sonra hala potansiyelinin tamamını kullanmaktan ve kolektif siyasi gücünü harekete geçirmekten uzaktır. İslam dünyasının temel sorunlarının çoğu maalesef varlığını sürdürmektedir." dedi.

    Kıran, video konferans yöntemiyle İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Forumu'nun (ICYF) özel oturumuna katıldı.

    Yavuz Selim Kıran, burada yaptığı konuşmada, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlama nedeniyle Lübnanlılara taziyelerini iletti. 

    Kıran, Türkiye'nin Lübnan ile güçlü tarihi ve kültürel bağlarının olduğuna dikkati çekerek, Lübnan'daki patlamanın hemen ardından ülkeye doktor, sağlık personeli ve arama-kurtarma uzmanları dahil olmak üzere kapsamlı insani yardım paketi gönderdiklerini söyledi.

    Ali Erbaş
    © Fotoğraf : Twitter/Ali Erbaş
    Ali Erbaş'tan 'kılıçlı hutbe' açıklaması: Bu durumu garipseyen, eleştiren yaklaşımları hayretle karşılıyorum

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Lübnan ziyaretlerinde ülkeye daha fazla yardım göndereceklerini açıkladığını kaydeden Yavuz Selim Kıran, "Hastanelerimiz ve ambulans uçaklarımız Lübnan halkının hizmetinde olacak. Ayrıca Mersin ve İskenderun limanları bu ülke için hizmet vermeye hazırdır. Lübnan'daki kardeşlerimize gerekli tüm desteği vermeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı. 

    '49'u İİT üyesi ve gözlemci toplam 141 ülkeye yardım eli uzattık'

    Kıran, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde aldıkları en önemli derslerden birinin "dayanışma ve iş birliği içerisinde olmanın kıymeti" olduğunu belirterek, "49'u İİT üyesi ve gözlemci olan toplam 141 ülkeye yardım eli uzattık. 8 uluslararası kuruluşa da finansal katkı sağlayacağımızı bildirdik." değerlendirmesinde bulundu. 

    Kovid-19 salgınının üstesinden ancak "birlikte" gelinebileceğini vurgulayan Yavuz Selim Kıran, ilham almak için İbn-i Sina, İbn-i Rüşd, İbn-i Haldun ve Şemseddin Semerkandi gibi isimlerin bulunduğu "ortak geçmiş"e bakılmasının yeterli olduğunu söyledi. 

    'İslam dünyasının temel sorunlarının çoğu varlığını sürdürmektedir'

    Kıran, İİT'nin kuruluşunun üzerinden 50 yıl geçtiğini hatırlatarak, "50 yıl sonra İİT, hala potansiyelinin tamamını kullanmaktan ve kolektif siyasi gücünü harekete geçirmekten uzaktır. İslam dünyasının temel sorunlarının çoğu maalesef varlığını sürdürmektedir." değerlendirmesinde bulundu. 

    Bakan Yardımcısı Kıran, birçok İslam ülkesinde kalkınmada büyük adımlar atılırken, halen İslam coğrafyasının diğer yerlerinde siyasi istikrarsızlık, yoksulluk, zulüm, şiddet ve savaşların sürdüğünü dile getirdi. 

    İsrail hükümetinin işgali genişletmeye ve Batı Şeria'nın yasa dışı ilhakı planlarını uygulamaya devam ettiğini belirten Kıran, Türkiye olarak bu planın hayata geçirilmesine izin vermeyeceklerini kaydetti. 

    Yavuz Selim Kıran, Türkiye'nin dönem başkanlığı sırasında 2 "Olağanüstü İslam Zirvesi" düzenlediklerini ve zirveler sonucunda alınan kararlar doğrultusunda, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda 2 Acil Özel Oturum yapılmasını ve Kudüs'ün statüsü ile Filistinli sivillerin korunması konusunda 2 ayrı kararın kabul edilmesini sağladıklarını ifade etti. 

    'Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması, Türkiye'den İslam dünyasına verilmiş bir özgüven mesajıdır'

    Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasına da değinen Kıran, "Ayasofya'nın cami olarak yeniden açılması, yeni bir ibadet yeri olmanın ötesinde, Türkiye'den İslam dünyasına verilmiş bir öz güven mesajıdır. Müslümanlar olarak bu mesajı daha da ileriye taşıyacağımızı umuyoruz." diye konuştu. 

    Yavuz Selim Kıran, küresel düzenin, özellikle Müslümanlar için adalet, barış, huzur ve dirlik sağlamada uzun süredir başarısız kaldığını vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu: 

    "Sesimizi yükseltmeli ve bu dünyada bizim de var olduğumuzu beyan etmeliyiz. Kendi kararlarımızı kendimiz alabiliriz. Bu bakımdan, ümmetin ortak davalarında ilerleme kaydedilmesi için İİT bünyesinde ve diğer platformlardaki çabalara aktif katkıda bulunmaya devam edeceğiz."

    Etiketler:
    Yavuz Selim Kıran
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    'Cennet adası' Mauritius, tarihinin en korkunç çevre felaketiyle karşı karşıya
    Karikatür
    Beyrut Limanı'ndaki patlama, Lübnan tarihinin en büyüğü olarak kayıtlara geçti
    İnfografik
    2019 yılında Rusya ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet