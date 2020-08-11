'Acun Ilıcalı, Netflix'e rakip olmak için resmi adımı attı'

Ünlü televizyoncu ve medya patronu Acun Ilıcalı'nın, Netflix benzeri bir dijital platform kurmak için harekete geçtiği iddia edildi. Ilıcalı'nın resmi kurumlara başvurularını da yaptığı ifade edildi.

Dünya genelinde yılın ilk üç ayında 5.8 milyar dolar ciro, 709 milyon dolar da kar elde eden ve Türkiye’de de hızla büyüyen Netflix’e rakip geliyor. Medya patronu Acun Ilıcalı’nın, Netflix benzeri bir platform kuracağı öne sürüldü.

Dünya Gazetesi'nden Kerem Ülker'in haberine göre, Ilıcalı bu kez Netflix benzeri bir platform için resmi temaslara başladı. Ilıcalı, kanal kurulumu için resmi kurumlarla masaya oturdu. Ilıcalı, eğer destek bulabilirse platform için ciddi olduğunu ifade etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na da başvurdu

Habere göre Ankara’nın da Netflix konusunda da mesafeli davranışı Ilıcalı’nın elini güçlendirdi. Ilıcalı, platform için Kültür ve Turizm Bakanlığı dahil resmi kurumlara gereken başvuruyu yaptı. Eğer onay alınır ise Acun Ilıcalı, yakın zamanda şirket kuracak ve ardından yapılanmaya gidecek. Kısa zamanda da Netflix’e rakip olacak.

MNG'den iki kanal almıştı

2013’te MNG Holding’in patronu Mehmet Nazif Günal ile masaya oturan Acun Ilıcalı, TV 8’i devralmıştı. Ardından başka bir kanal için görüşmelere başlayan Ilıcalı, yine Mehmet Nazif Günal ile masaya oturmuş ve alışveriş kanalı MNG Shopping’e ortak olmuştu.