Gurbetçi kadın, büyü bozdurmak için 35 bin euro'sunu kaptırdı

Kayseri'de kendisini medyum olarak tanıtan zanlı, 'üzerinde büyü var, ben bozabilirim' dediği gurbetçi kadının 35 bin euro'sunu dolandırdı.

Kayseri'de kendisini medyum olarak tanıtarak bir gurbetçi kadının 35 bin euro’sunu dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Kayseri Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, Almanya'da yaşayan F.D, internet üzerinden iletişime geçtiği B.T'nin kendisinde büyü olduğunu ve bu büyüyü çözebileceğini söylemesi üzerine banka hesabına 35 bin euro yatırdı.

Daha sonra durumdan şüphelenen F.D, polise bilgi verdi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği'nce yapılan çalışmalarda, Kocasinan ilçesinde ofis açtığı belirlenen B.T. gözaltına alındı.

Şüphelinin ev ve iş yerinde yapılan aramalarda çok sayıda muska, makbuz, kaşe ve kartvizit ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.