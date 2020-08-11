AOÇ’de ‘Şaraplar sirke oldu’ iddiasına Tarım ve Orman Bakanı'ndan yalanlama

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin yanıtlaması üzere Meclis Başkanlığı’na bir önerge verdi. Hürriyet'in Umut Erdem'in haberine göre, önergesinde, 2018 yılında AOÇ’nin stoklarında bulunan şarapların üretim hatasından değil, zamanında satışa arz edilmediği için elde kaldığını belirten Gürer şunları kaydetti:

'Kalitesini yitiriyor'

“Bu nedenlerle yüzde 40’lık kısmının sirke gibi farklı bir ürüne dönüştürülebileceği, yüzde 60’lık kısmının düşük fiyattan satış şansının olduğu, bütün bunların yanı sıra bu örneklerin satışa sunulmadıkça mevcut değerlerini de kaybedeceği ifade edilmiştir. AOÇ stoklarında bulunan şarap miktarı ne kadardır? Kuruluş stoklarında bulunup kalitesini yitirmekte olduğu Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü’nün düzenlendiği raporda da belirtilen stoktaki şarapların değerlendirilmesi için bir girişimde bulunulmuş mudur?”

'Stoklarda yok'

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Gürer’in önergesine “Bakanlığımıza bağlı kuruluş olan AOÇ stoklarında satışa konu şarap bulunmamaktadır” yanıtını verdi.