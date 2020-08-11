İzmir Valisi Köşger: Kentteki Kovid-19 vakalarında artış var, bir ay öncesine göre daha kötü durumdayız

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının seyriyle ilgili olarak değerlendirmede bulundu. Kentteki vaka sayılarında artış yaşandığını belirten Köşger, "Durumumuz vahim olmamakla birlikte bir ay öncesine göre daha kötü durumdayız" dedi.

İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği koronavirüs genelgesi kapsamında İzmir genelinde pazarlar, iş yerleri, marketler, toplu taşıma araçları, alışveriş alanları, lokantalar ve kafeteryalarda denetimler yapıldı. Vali Yavuz Selim Köşger de Konak ilçesinde denetimlere katıldı.

Denetimlerinin uyarı maksatlı olduğunu ve yeni tip koronavirüsün hem dünyada hem de Türkiye’de yeniden yükselme trendine girdiğini ifade eden Köşger, şöyle konuştu: