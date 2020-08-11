Otobüse maskesiz binmeye çalışan avukat: Herkes yan yana oturuyor, aracın içi insan dolu, neyin maskesi kardeşim?

Özel halk otobüsüne maskesiz binerek taşkınlık çıkaran avukat Eda Esin Özdemir, asıl mağdurun kendisi olduğunu iddia ederek, “Herkes yan yana oturuyor, otobüsün içi insan dolu, neyin maskesi kardeşim” ifadelerini kullandı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde özel halk otobüsüne maskesiz binmeye çalışan ve otobüs içindeki davranışlarıyla sosyal medyada gündem olan avukat Eda Esin Özdemir, hakkında çıkan haberlere tepki gösterdi.

Hürriyet'ten Salim Uzun'un haberine göre, asıl mağdurun kendisi olduğunu savunan Özdemir, hakkında düzenlenen tutanağa imza atmadığını, görevli polisler ve özel halk otobüsü şoförü hakkında suç duyurusunda bulunduğunu kaydetti.

Özdemir, şöyle konuştu:

“Karakola gittik olay daha berbat bir sonuca bağlandı. O tutanak tamamen yalan zaten. İmza atmaktan imtina ettiğim tutanağı haber yapmışlar. O yüzden süreç devam edecek. Polisler ve şoför hakkında da suç duyurusunda bulundum. Böyle bir saçmalık mı var? Ne maskesi? Havada uçak uçuyor, Antalya Barosu bana mesaj atmış ‘Pandemi dönemi bitti’ diye. Herkes yan yana oturuyor, otobüsün içi insan dolu neyin maskesi kardeşim.”

Otobüs sürücüsü, avukat Eda Esin Özdemir ve arkadaşı Erdal Bozkaya araca maskesiz binmeye çalıştığı için polis ekiplerinden yardım istemişti. Bozkaya’nın tartıştığı yolculara maske fırlatma anı güvenlik kameralarına yansımıştı.

Özdemir ise otobüsün durdurulması ve kapıların kapatılmasını eleştirerek, “İnsanları indirmiyorlar. Onlar suç işliyor. Sizi biz değil, devlet, belediye mağdur ediyor” demişti.