Gülistan Doku için karada arama çalışması başlatıldı

Tunceli'de 5 Ocak'tan bu yana haber alınamayan ve bulunması için su altı ile su yüzeyinde arama yapılan üniversite öğrencisi Gülistan Doku için bugün karadan da arama çalışması başlatıldı.

Tunceli’de 5 Ocak’tan beri haber alınamayan Gülistan Doku için başlatılan arama çalışmalarının 220. gününde yeni bir gelişme yaşandı. Uzunçayır Baraj Gölü’nde ekiplerin arama çalışması sürerken, uzun aradan sonra karadan da çalışmalar başlatıldı.

Göl bölgesinde bulunan merkeze bağlı Köklüce, Beydamı, Çanakçı köyleri ile Aktuluk Mahallesi sınırlarında polis özel harekat ekipleri, arama çalışmasına başladı.

Drone’la yapılan arama çalışmalarının gün boyu devam edeceği belirtildi.

70 kişi bölgede

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki Su Altı Arama Kurtarma (SAK) Timi, 3 su altı robot kamerayla (ROV) Jandarma Genel Komutanlığı’na bağlı 4 Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekibi ve Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı 4 su altı arama kurtarma ekibi ile 7 ilden gelen AFAD ekiplerinden oluşan toplam 70 kişilik ekip, su altında ve su yüzeyinde arama çalışmaları gerçekleştiriyor.

Ne olmuştu?

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku’dan, 5 Ocak sabahı kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra haber alınamadı. Diyarbakır’da yaşayan Doku ailesi, kızları kaybolduğu gün Tunceli’ye gelerek, güvenlik güçlerine ihbarda bulundu. Ailenin ihbarı üzerine arama çalışmaları başlatıldı.

Yapılan araştırmalar sonucu Doku’nun cep telefonunun en son Uzunçayır Baraj gölü üzerindeki Sarısaltuk Viyadüğü’nde sinyal verdiği belirlendi. Viyadük üzerinden geçen aracın kamerasına da yansıyan Doku’nun son görüldüğü bölgede yoğunlaştırılan arama çalışmalarına rağmen sonuca ulaşılamadı.

Bunun üzerine ekipler, su altı aramalarını 6 Temmuz’da sonlandırırken, su yüzeyinde ve kıyıdaki çalışmalar sürdürüldü. Ailesinin talebi üzerine İçişleri Bakanlığı’nca Gülistan’ın son görüldüğü bölgede Uzunçayır Baraj Gölü’ndeki suyun tahliyesine karar verildi. Barajda su tahliyesi sürdürülürken, daha önce ara verilen su altı arama çalışmalarına 6 Ağustos günü tekrar başlandı.