Akar: Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerin korunması için tüm tedbirler alındı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, toplantıda, Doğu Akdeniz'deki hak, alaka ve menfaatlerin korunması için gerekli tüm tedbirlerin alındığını vurgulayarak, Doğu Akdeniz'de Türkiye ve Kuzey Kıbrıs'ın yer almadığı hiçbir projenin yaşama şansı olmadığını, hiçbir oldubittiye izin verilmeyeceğini bildirdi.