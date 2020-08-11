Muş Belediye Başkanı Asya koronavirüse yakalandı

Alınan bilgiye göre Asya, Muş Devlet Hastanesinde koronavirüs testi yaptırdı.
Test sonucu pozitif çıkan Asya'nın kendisini evde izole ettiği öğrenildi.
Asya'nın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Muş Belediye Başkanı Feyat Asya'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Alınan bilgiye göre Asya, Muş Devlet Hastanesinde koronavirüs testi yaptırdı.
Test sonucu pozitif çıkan Asya'nın kendisini evde izole ettiği öğrenildi.
Asya'nın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
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