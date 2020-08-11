Bilim Kurulu üyesi Prof. Özlü: Okullardaki risk diğer risklere benzemez

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Okullardaki risk diğer risklere benzemez. Düğünlerdeki bir araya gelmeler birkaç saatlik ama 26 milyon kişi günde 4-5 saat, haftanın 5 günü yıl boyu bir araya gelecekler. Risk çok büyük ama yönetilemeyeceği anlamına gelmez" dedi.

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'deki seyriyle ilgili olarak değerlendirmede bulundu.

"Ben önümüzdeki dönemde hızlı bir şekilde yeni haberle alacağımızı umuyorum. Üretimle ilgili de sürecin hızlanacağını düşünüyorum. Normalde üretim kolay değil ama bunu insanlığın yapması lazım. Hızlı üretim yapılırsa paylaşım sorunu da azaltılmış olur. Umuyorum, aşının paylaşımı için uluslararası bir konsept oluşur" diyen Özlü'nün açıklamalarının devamında şunlar öne çıktı: