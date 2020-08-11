Çekmeköy'de yolcu otobüsünde yangın

Yangın, saat 17.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikametinde ilerleyen yolcu otobüsünde çıktı. Yangını fark eden şoför otobüsü durdurarak yolcuları tahliye etti. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Otobüs tamamen yandı. Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

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