Öztrak'tan İnce'yle ilgili soruya yanıt: Bizim gündemimizde milletimizin çığlığı var

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, yeni bir parti kuracağı iddia edilen Muharrem İnce'yle ilgili yöneltilen soruya "Bizim gündemimizde milletimizin çığlığı var. 10 milyon işsiz var. Bizim gündemimizde bundan başka bir şey yok. Milletimizin boş buzdolabı, boş tenceresi var" yanıtını verdi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, yenilenen Merkez Yürütme Kurulu'nun (MYK) ilk toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Öztrak, CHP'den ayrılarak yeni bir parti kuracağı iddia edilen Muharrem İnce’yle ilgili sorulara şu yanıtı verdi:

"Bizim gündemimizde milletimizin çığlığı var. 10 milyon işsiz var. Bizim gündemimizde bundan başka bir şey yok. Milletimizin boş buzdolabı, boş tenceresi var."

MYK’da bazı genel başkan yardımcılıklarının kaldırılmasıyla ilgili olarak da “Daha etkili çalışmak için ortaya çıkan bir yapıdır. CHP kararlı iktidar yürüyüşünü bu kadrolarla gerçekleştirecektir" diyen Öztrak, devamında şunları kaydetti:

"Olağanüstü şartlarda, çok başarılı bir kurultay gerçekleştirdik. Başta, salgın şartlarında, partimizi iktidara taşıyacak kadroları seçmek için Ankara’ya gelen delegelerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Yine parti içi demokrasiye ve delegelerimizin sağlığına azami özeni göstererek, kurultayımızın başarıyla tamamlanmasında görev alan arkadaşlarımıza da bir kere daha teşekkür ediyoruz. Bugün yeni MYK’mızın ilk toplantısını yapıyoruz. Ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyoruz."