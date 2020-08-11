Habertürk yazarı Sarıkaya: Okullar için yeni açılış modeli belli oldu

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, özel okulların 17 Ağustos, devlet okullarının ise 31 Ağustos'ta uzaktan, 21 Eylül'de ise okulda eğitime başlayacağını köşesine taşıdı.

Daha önce özel okulların 17 Ağustos, devlet okullarının ise 31 Ağustos'ta açılacağı açıklanmıştı. Son zamanlarda koronavirüs vakalarında artış yaşanması 'Okulların açılması ertelenecek mi?' sorusunu akıllara getirmişti.

Konuyla ilgili olarak Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, 17 Ağustos günü özel okullar, 31 Ağustos'ta ise devlet okulların uzaktan eğitime 21 Eylül'de ise okulda eğitime geçileceğini kulis bilgisini köşesine taşıdı.