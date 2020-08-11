MEB: 2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin değerlendirme süreci nihai aşamada

Milli Eğitim Bakanlığınca, 2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin değerlendirme sürecinin nihai aşamada olduğu, Bilim Kurulu Toplantısı sonucuna göre alınacak kararın, en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacağı bildirildi.