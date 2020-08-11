Bakan Koca'dan saldırıya uğrayan sağlık çalışanına destek: Sağlık çalışanları her türlü fedakarlığa hazır ama buna değil

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ağrı Doğubayazıt Devlet Hastanesinde görev yapan bir sağlık çalışanının, Kovid-19 şüphesiyle teste gönderilen hasta ve yakınına yaptığı "sosyal mesafeye uyma" uyarısı üzerine saldırıya uğradığını belirterek, "Sağlık çalışanları her türlü fedakarlığa hazır ama buna değil" ifadesini kullandı.