Kütahya'da vakalar artınca düğün, nikah, nişan organizasyonları yasaklandı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Tepecik Beldesi ve Beyköy Mahallesi'nde koronavirüs (Kovid-19) salgınındaki ciddi artış yaşanması üzerine nikah, sünnet, nişan, düğün gibi toplu organizasyonların 24 Ağustos tarihine kadar yasaklandığı açıklandı.

Kütahya'da Tepecik Beldesi ile Beyköy Mahallesinde koronavirüse yakalananlarda ciddi artışlar yaşanması üzerine, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla vatandaşların bir araya geldiği nikah, sünnet, nişan, düğün gibi organizasyonlar 24 Ağustos tarihine kadar yasaklandı.

Geçtiğimiz haziran ayında, yine Tepecik beldesinde düğün alışverişi öncesi iki aile arasında toplu olarak yenen yemeğin ardından koronavirüs tespit edilen 9 kişiden bir kadının, daha sonra da başka bir akrabasının nişanına katılması nedeniyle 45 kişiye Kovid-19 testi yapılmıştı.