PM'ye giremeyen Tuncay Özkan'a CHP'de yeni görev

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 37'inci Olağan Kurultayı'nda Parti Meclis üyeliğine seçilemeyen İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, partinin Medya ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı olarak görevlendirildi.

TELE1'in haberine göre CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu imzasıyla yapılan yazılı açıklamada “CHP adına gerekli çalışmaları yürütmek üzere Kurumsal İletişimden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı olarak görevlendirilmiştir” denildi.