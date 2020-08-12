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    Karantina-koronavirüs karantinası

    6 ilde birçok yerleşim yeri karantina altına alındı

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    Koronavirüsle mücadele kapsamında bugün, Gümüşhane, Adıyaman, Niğde, Batman, Kütahya ve Kars’ta birçok ev, belde ve köy karantinaya alındı.

    Türkiye’de koronavirüsle mücadelede kapsamında normalleşme süreciyle birlikte, yeni tanı konan vaka sayısı da artmaya devam ediyor. Ülkede son olarak Gümüşhane, Adıyaman, Niğde, Batman, Kütahya ve Kars’ta birçok yerleşim yeri karantina altına alındı.

    Karantinaya alınan yerleşim yerlerine ilişkin detaylar şu şekilde:

    Gümüşhane

    Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

    Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Kızılca köyünde bazı kişilerin Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

    Köyde testi pozitif çıkan 5 vakayla temaslı 23 kişinin tespit edildiği bildirilen açıklamada, filyasyon çalışmaları sonucunda, kamu sağlığının korunması ve virüsün yayılmasının önlenmesi amacıyla köyün saat 18.00'den itibaren karantinaya alınmasına karar verildiği kaydedildi.

    Adıyaman

    Adıyaman'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 27 evde karantina uygulaması başlatıldı.

    Adıyaman Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezinde yaşayan bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı.

    İl Hıfzıssıhha Kurulunca, salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.

    Bu kapsamda çeşitli mahallelerdeki toplam 27 evde karantina uygulanmaya başlandı.

    Niğde

    Niğde'de bir beldede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

    Merkeze bağlı Karaatlı beldesi, Kovid-19 vaka sayısının birden çok olması nedeniyle İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı doğrultusunda, salgının önlenmesi, halk sağlığının korunması amacıyla 14 gün karantinaya alındı.

    Belde sakinlerine, bir araya gelmemeleri, evlerinde kalarak köy sınırları dışına çıkmamaları ve izolasyon kurallarına uymaları uyarısında bulunuldu.

    Batman

    Batman’ın Gercüş ilçesinde 11 ev, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

    Gercüş merkezde 2, Yoloğzı Mahallesinde 3, Güzelöz köyünde 1, Gökçe köyünde 1, Ulaş köyünde 1, Yamanlar köyünde 2, Hisar köyünde 1 olmak üzere toplam 11 ev, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

    Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile salgınının yayılmasını önlemek ve vatandaşları salgından korumak amacıyla koronavirüse yakalanan kişilerin oturduğu evler 14 gün boyunca giriş çıkışlar yasaklandı. Güvenlik güçleri tarafında evlerin girişi kapatılırken, ekipler evlerde oturanlara test işlemine başladı.

    Kütahya

    Kütahya’nın Simav ilçe merkezinde 4 ev ile 2 köyde 1’er evin karantinaya alındığı bildirildi.

    Alınan bilgiye göre, Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim Başkanlığı’nda toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında, koronavirüs (Kovid–19) pozitif vaka nedeniyle Kiçir köyünde 1 ev, ilçe merkezindeki Çavdır mahallesi İkipınar caddesinde 1 ev, Tabakhane mahallesi Tabakhane caddesinde 1 ev, 4 Eylül mahallesi Yeni caddesinde 1 ev, Fatih mahallesi Mehmet Kuyumcu caddesinde 1 ev ile Yaykın köyü Alper İnan caddesinde 1 ev karantinaya alındı.

    27 Temmuz 2020 tarihli İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantina uygulanan Demirci beldesi Öreğler mahallesi Cumhuriyet meydanında 1 ev, Kuşu beldesi Dere mahallesi Şehit Sabit Demirtaş sokaktaki 1 ev ile Hisarardı mahallesi Cumhuriyet caddesindeki 1 evin karantina uygulaması kaldırıldı.

    Alınan kararlar ile ev karantinası ve diğer emirlere uymayanlar hakkında İl İdaresi Kanunu’nun 66’ıncı maddesi ve Kabahatler Kanunu’nun 32’inci maddesine göre idari para cezası ve diğer yaptırımların uygulanacağı belirtildi.

    Kars

    Kağızman’da bir köy karantinaya alındı. Karantinaya alınan köye giriş çıkışlar yasaklandı.

    Kars’ın Kağızman ilçesine bağlı Kozlu köyü görülen Kovid-19 vakaları sonrasında karantinaya alınırken, köy girişinde jandarma önlem aldı.Kozlu köyü girişinde bariyer kuran jandarma köye giriş ve çıkışlara izin vermiyor.

    Konuyla ilgili Kars Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “Koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında; Kağızman ilçesi Kozlu köyü karantinaya alınmış olup, köye giriş-çıkışlar durdurulmuştur” denildi.

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    Etiketler:
    Karantina, Koronavirüs, Türkiye
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