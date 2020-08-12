Iğdır'da 4.4 şiddetinde deprem

Kandilli Rasathanesi verilerine göre Iğdır'ın Karagüney köyü yakınlarında 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 02:29'da meydana gelen depremin derinliğinin 5.4 kilometre olduğu kaydedildi.
Merkez üssü Iğdır merkez Karagüney köyü yakınlarında 4.4 şiddetinde deprem oldu.
Kandilli Rasathanesi verilerine göre Iğdır'ın Karagüney köyü yakınlarında 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 02:29'da meydana gelen depremin derinliğinin 5.4 kilometre olduğu kaydedildi.
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