Dilipak: AK Parti'nin hakkımdaki suç duyurusunu geri çekeceğini düşünüyorum

Kadınlara yönelik kullandığı hakaret içerikli ifadeler tepki çeken Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, "AK Parti’nin bu durumu teşkilat, grup olarak tartıştıktan sonra, yeni bir karar verilmesinin ardından, henüz muhtevasını bilmediğim suç duyurusunun geri çekileceğini düşünüyorum" ifadesini kullandı.

Kadınlara yönelik kullandığı hakaret içerikli ifadeler nedeniyle AK Parti Kadın Kolları'nın 81 ilde suç duyusunda bulunduğu Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, konuyu bugün yayımlanan köşe yazısına taşıdı.

Süreci izlediğini, birtakım yeni adımlar beklediğini ifade eden Dilipak, "AK Parti’nin bu durumu teşkilat, grup olarak tartıştıktan sonra, yeni bir karar verilmesinin ardından, henüz muhtevasını bilmediğim suç duyurusunun geri çekileceğini düşünüyorum" dedi.

Dilipak şöyle devam etti:

"Bu konuyu bu süreçte STK ve basın da tartışacak. AK Parti tarafından, kuruluş yıldönümü töreni ve MKYK toplantısı sonrası yapılacak açıklamadan sonra, tekrar kapsamlı bir açıklama ile yol haritamı okurlarımla paylaşacağım. Duam aklı selimin geri dönüşü yönündedir. Bu vesile ile okurlarıma destekleri için teşekkür ediyorum."