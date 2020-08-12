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    Muharrem İnce, DHA'nın sorularını yanıtladı

    Selvi: İnce'nin 'CHP Genel Merkezi'nin talebi üzerine seçimleri otelden izledim' dediği öğrenildi

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    Türkiye
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    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202008121042638233-selvi-incenin-chp-genel-merkezinin-talebi-uzerine-secimleri-otelden-izledim-dedigi-ogrenildi/

    Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, CHP'den ayrılarak yeni bir parti kuracağı iddia edilen Muharrem İnce'nin 2018'de aday gösterildiği cumhurbaşkanlığı seçimine dair konuşacağını aktardı. Selvi, İnce'nin "CHP Genel Merkezi'nin talebi üzerine seçimleri otelden izledim" dediğinin öğrenildiğini söyledi.

    Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, 'Çetin ve Karayalçın’dan Muharrem İnce’ye: Masayı devirme' başlığıyla yayımlanan yazısında CHP'den ayrılarak yeni bir parti kuracağı iddia edilen Muharrem İnce'yle ilgili bazı değerlendirmelerde bulundu.

    Bazı kulis bilgilerini de aktardığı yazısında "Muharrem İnce, Cumhurbaşkanlığı seçim gecesinde yaşananlarla ilgili olarak suçlanmıştı. Muharrem İnce o gece yaşananlardan dolayı özür dilemiş ancak o gece ortadan kaybolduğu hatta sarhoş olduğu yönündeki söylentilere sert tepki göstermişti" hatırlatmasında bulunan Selvi, şöyle devam etti:

    "İnce, eski genel başkanlarla görüşmesinde bu konuyu da gündeme getirip 'Perşembe günkü basın toplantısında o gece yaşananları anlatmak istiyorum. Ben seçimleri CHP Genel Merkezi’nde takip etmek istedim. Ancak bana, ‘İkinci tura kalırsan diğer partilerden de oy alacaksın. O nedenle partili kimliğin ön plana çıkmasın, CHP Genel Merkezi’nde açıklama yapma. Bir otelden izle’ denildi. Zaten ben de aday olunca parti rozetimi çıkarmıştım. Genel Merkez’in talebi üzerine seçimleri otelden izledim' dediği öğrenildi.

    Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın, misyonlarını yerine getirdiler. Tabanın, 'CHP bölünmesin' mesajını hem Kılıçdaroğlu’na hem İnce’ye ilettiler. Bundan sonra sorumluluk Kılıçdaroğlu ve İnce’de...

    Muharrem İnce yarın hangi mesajları verecek?

    MUharrem İnce, yarın saat 11:00’de Ankara Gazeteciler Cemiyeti’nde siyasi hayatının en önemli basın toplantılarından birini yapacak. Daha doğrusu, yeni ufuklara açılışının startını verecek. Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı adayı olduğu seçim gecesi pek iyi bir sınav verememişti. Bunu kendisi de kabul ediyor. Hatta özür diledi.

    Ancak faturanın tek başına kendisine kesilmesini de adaletli bulmuyor. Yarınki basın toplantısında o gecenin hikayesini anlatıp, seçimleri otelden takip etmesinin CHP Genel Merkezi’nin fikri olduğunu belirtip bir belge açıklaması bekleniyor. Daha önce Cumhuriyet gazetesinde yer alan haberden söz ediyorum. Muharrem İnce’nin, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP’nin 60 bin sandık için gözlemciyi bildirmediğine ilişkin belgeyi açıklaması bekleniyor. Ama edindiğim izlenim, basın toplantısını sadece bu konuya ayırmayacak.

    Kurultayda tuvaletin önüne oturtulduğu için CHP’den istifa edip yeni parti kurulur mu şeklinde eleştiriler söz konusu olmuştu. İnce’nin yakın çevresine 'Bu yeni parti kurma nedeni olmaz. Olsa olsa nezaketsizlik olarak değerlendirilebilir. O nedenle basın toplantısında bu noktaya neden geldiğimi kamuoyuna tek tek anlatmak istiyorum' dediği söyleniyor.

    İnce’nin basın toplantısının üç ayaklı olacağı anlaşılıyor.

    1- 24 Haziran seçim gecesine ilişkin belge açıklayacak.

    2- Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 30.6 oy alan birisi olarak CHP’de maruz kaldığı 'etkisizleştirilme' operasyonlarını sıralayacak.

    3- Türkiye için yeni mesajlar verecek.

    Muharrem İnce’nin başlatacağı siyasi hareketin yol haritasını vermesi bekleniyor."

    Etiketler:
    Murat Karayalçın, Hikmet Çetinkaya, Kemal Kılıçdaroğlu, Yeni Parti, Seçim, Cumhurbaşkanlığı, Otel, CHP, Abdulkadir Selvi, Muharrem İnce
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