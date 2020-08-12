Menderes'teki orman yangınıyla ilgili tutuklanan adam: Sigaramı yanlışlıkla ağaçlık alana düşürdüm

İzmir'in Menderes ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın sonrası yakalanan ve ifadesinde tuvalet ihtiyacını gidermek için ormana girdiğini, bu sırada sigarasını yanlışlıkla ağaçlık alana düşürdüğünü söyleyen şahıs tutuklandı.

Görece mahallesi yakınlarında çıkan yangın, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 2 uçak, 6 helikopter, 30 arazöz ve 2 dozerin 3 saatlik müdahalesiyle güçlükle kontrol altına alınabilmişti.

Ormanlık alana yakın bir bölgede yakalanan S.T.'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. İfadesinde tuvalet ihtiyacını gidermek için ormana girdiğini, bu sırada sigarasını yanlışlıkla ağaçlık alana düşürdüğünü söyleyen şahıs daha sonra adliyeye sevk edilerek tutuklandı.