Sarıkaya: AK Partili bir isim, 'Akşener'e yapılan çağrı gerekli miydi, 'Zor durumdayız' algısı yaratıyoruz' dedi

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, AK Parti'de siyaset yapan bir ismin İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yapılan 'Evine dön' çağrısını eleştirdiğini aktardı. Sarıkaya, bu kişinin "Bu çağrıyı yapıyoruz? 'Zor durumdayız, gel bizi kurtar’ algısını yaratıyoruz. Bu çağrı ne denli gerekliydi?" dediğini söyledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yakın zamana kadar sert bir şekilde eleştirdiği İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e 'Yuvaya dön' çağrısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da desteklendi.

Ancak yapılan çağrının bazı AK Partili isimler arasında rahatsızlık yarattığı öğrenildi. Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, bugünkü köşesinde AK Parti kadrolarında siyaset yapan bir ismin şunları söylediğini aktardı:

"Anket şirketlerinin AK Parti ve MHP oylarının düştüğünü söylediği dönemde niye bu çağrıyı yapıyoruz? 'Zor durumdayız, gel bizi kurtar’ algısını yaratıyoruz. Kendi elimizle İYİ Parti’yi büyüttük, milliyetçi oyları oraya gidebilir, zararı yok noktasına getirdik. Bu çağrı ne denli gerekliydi?"