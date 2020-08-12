Kültür ve Turizm Bakanlığı, Galata Kulesi'ndeki uygulamadan rahatsız: 'Firmaya gerekli yaptırım uygulanacak'

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Galata Kulesi'ndeki restorasyon sırasında hiltiyle yapılan işleme tepki gösterdi. İlk açıklamayı yapan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, rahatsız olduklarını ve yetkilileri uyardıklarını söyledi. Bakan Mehmet Nuri Ersoy da firmaya gerekli yaptırımın uygulanacağını kaydetti.

Tarihi Galata Kulesi'nde yürütülen restorasyon çalışmaları sırasında hiltiyle yapılan işlem, kamuoyunda tepkilere neden oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yapılanın suç niteliğinde olduğunu belirterek suç duyurusunda bulunacaklarını kaydetti.

Konuyla ilgili tartışmalar sürerken Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan ilk açıklama ise Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan'dan geldi. Söz konusu uygulamanın bakanlığın ilgili birimlerini de rahatsız ettiğini belirten Demircan, şöyle devam etti:

"Kulede büyük oranda bir restorasyon faaliyeti yapılmamakta, daha önce lokanta ve kafeterya olarak kullanılan bölümler ile bu kullanımların gerektirdiği ofis, mutfak gibi yapının orijinal fonksiyonu ile alakası olmayan bölümler ve zamanla izinsiz yapılan bölümler kaldırılmaktadır.

ve olarak kullanılan bölümler ile bu kullanımların gerektirdiği gibi yapının orijinal fonksiyonu ile alakası olmayan bölümler ve zamanla kaldırılmaktadır. Yapının bir bölümünün seyir mekanı bir bölümünün ise müze olarak düzenlenmesi çalışmaları yürütülmektedir. Hilti ile duvarlar da sıva sökümü yapılması tarafımızca da uygun görülmemekte olup, gereken müdahale yapılmış ve yapı müteahhitinin dikkati çekilerek gereken işlemlerin yapılmasına başlanmıştır.

Galata Kulesi ile ilgili olarak sosyal medyaya da intikal eden bazı uygulamalar, Bakanlığımızın ilgili birimlerini de rahatsız etmiştir.#GalataKulesi — Ahmet Misbah Demircan (@AhmetMisbah) August 12, 2020

Galata Kulesi'nin kısa bir süre içinde İstanbul'un kültürel mirasını tanıtan önemli bir merkez olarak İstanbulluların ve İstanbul'u ziyaret eden misafirlerimizin sıkça ziyaret edeceği bir mekan haline dönüşmüş olacağını birlikte göreceğiz."

Galata Kulesi'ndeki restorasyon görüntülerinin ardından İBB harekete geçti: 'Suç niteliğinde' https://t.co/76mAPpxyrv pic.twitter.com/uG8ixKpnHV — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) August 12, 2020

Demircan'ın ardından bir açıklama da ​Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan geldi. Kişisel Twitter hesabında paylaşımda bulunan Ersoy, "Sosyal medyada 'Galata Kulesi’nin duvarları yıkılıyor' şeklindeki iddialar asılsızdır. Yıkılan kısımlar sonradan yapılan, Galata Kulesi’ne zarar veren kısımlardır. Restorasyonda kullanılan yöntemler konusunda ise ilgili firmaya gerekli yaptırım uygulanacaktır" ifadesini kullandı.

Sosyal medyada “Galata Kulesi’nin duvarları yıkılıyor” şeklindeki iddialar asılsızdır. Yıkılan kısımlar sonradan yapılan, Galata Kulesi’ne zarar veren kısımlardır.



Restorasyonda kullanılan yöntemler konusunda ise ilgili firmaya gerekli yaptırım uygulanacaktır.#GalataKulesi — Mehmet Nuri Ersoy (@MehmetNuriErsoy) August 12, 2020

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