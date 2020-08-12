Kaftancıoğlu: Galata Kulesi'ne yapılanlar IŞİD'in tarihi eserlere yaptıklarından farksız

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "Galata Kulesi’ne yapılanları izleyince IŞİD’in tarihi eserlere yaptığından daha farklı bir şey yapılmadığını gördüm" dedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Galata Kulesi’nde yürütülen ve sosyal medyada tepki çeken restorasyon çalışmalarıyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu.

Ortaya çıkan tahribata tepki gösteren Kaftancıoğlu, kulenin önünde yaptığı açıklamada “Galata Kulesi’ne yapılanları izleyince IŞİD’in tarihi eserlere yaptığından daha farklı bir şey yapılmadığını gördüm” dedi.

Kaftancıoğlu, kulenin içine girmek istediklerini ama izin verilmediğini belirterek “Kentin dokusuna sahip çıkmak için elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.