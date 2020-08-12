MetroPOLL: Erdoğan'ın görev onayı yüzde 50.6

MetroPOLL'ün araştırmasına göre, "Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı görevini yapış tarzını onaylıyor musunuz?" sorusuna katılımcıların yüzde 50.6'sı "Evet" yanıtını verdi.

MetroPOLL Araştırma, 'Türkiye'nin Nabzı - Temmuz 2020' başlığıyla hazırladığı ankette katılımcılara "Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı görevini yapış tarzını onaylıyor musunuz?" sorusunu yöneltti.

Katılımcıların yüzde 50.6’sı bu soruya "Evet" yanıtını verirken, yüzde 43.3’ü ise "Hayır" dedi. Geriye kalan 6.1’lik kesim ise "Fikrim yok" diyerek görüş bildirdi.

Türkiye’nin Nabzı Temmuz 2020: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Görev Onayı #MetropollTürkiyeninNabzı pic.twitter.com/fZtT4v2rFG — MetroPOLL Araştırma (@metropoll) August 12, 2020

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