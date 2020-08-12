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    Malazgirt Zaferi'nin 949. yılı etkinliklerinin tanıtımı Söğüt'te yapıldı

    Malazgirt Zaferi'nin 949. yılı etkinliklerinin tanıtımı Söğüt'te yapıldı

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    Malazgirt Zaferi’nin 949. yıl dönümü etkinliklerinin tanıtım toplantısı, Bilecik'in Söğüt ilçesinde yapıldı. Toplantıya Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız ile Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan da katıldı.

    AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, 25- 26 Ağustos'ta gerçekleştirilecek Malazgirt Zaferi'nin 949'uncu yıl dönümü etkinliklerinin tanıtım toplantısı için Bilecik'e geldi. Heyet, ilk önce Şeyh Edebali Türbesi ile Orhan Gazi Camisi'ni ziyaret etti. Bilecik Valisi Bilal Şentürk'ün eşlik ettiği heyet, daha sonra Söğüt ilçesine geçerek, Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret etti.

    Türbe önünde düzenlenen toplantıda konuşan Bilal Erdoğan, gençleri Ahlat ve Malazgirt'e getirmeye gayret gösterdiklerini belirterek, şunları söyledi:

    "Türkiye Cumhuriyeti'nde doğan her çocuğun, her gencin liseyi bitirmeden önce muhakkak hem Ahlat- Malazgirt'i hem Çanakkale'yi görmüş olması gerektiğine vurgu yapmaya çalıştık. Etkinliklerimizde de gençleri Ahlat'a ve Malazgirt'e getirmeye gayret gösterdik. Bilecik de Söğüt de Şeyh Edebali de Ertuğrul Gazi de bu yolun dönüm noktalarından. Bugün geldiğimiz noktada kendilerini büyük bir medeniyetin mirasçısı olarak gören, işte 'Avrupa Birliği' diye insan haklarını ve özgürlükleri en üst düzeyde temsil ettiğini iddia eden bir kulübün üyesi olduğunu düşünenlerin ve söyleyenlerin daha dün nasıl barbarca sivillerin evlerini, tarihi eserleri, camileri, medreseleri yakıp, yıktıklarının izlerini görecekler Bilecik'te. Bir kimliğin ihyasında elbette tarihin ve tarihin bu tür dönüm noktalarının çok ciddi önemi var. Bakıyorsunuz üzerinden 100 yıl geçmeden Akdeniz'den bizi mahrum etmeye çalışan, bir zamanlar Türk gölü olan Akdeniz'de bu kadar uzun sınırımızın, kıyımızın olmasına rağmen 1 kilometrekare bile neredeyse bize hak olarak görmeyen bir zihniyetle mücadele ediyorsunuz. 'Ne önemi var ki 100 yıl önce Bilecik'in yakılıp, yıkılmasının, tarihi eserlerin tarumar edilmesinin' derseniz eğer işte bugün de 'Ne önemi var ki Akdeniz'in kardeşim' diyenlerle demelerle karşılaşmış olursunuz; onlara tahammül etmek zorunda kalırsınız."

    'Rusya ve Çin ile Batı arasındaki büyük mücadeleyi görüyoruz'

    Bilal Erdoğan, daha sonra beraberindeki heyetle birlikte vatandaşlarla çay sohbetinde bir araya geldi.

    Bilal Erdoğan, 21. yüzyılın dünya için çok çalkantılı geçtiğini, salgının her şeyi açığa çıkardığını anlatarak, "Batının kendi içindeki rekabetini açığa çıkardı. Rusya ve Çin ile batı arasındaki daha büyük mücadeleyi görüyoruz. Bütün bu çalkantılar olurken şu millet olma davasında birlik olamazsak, siyaset bizi bölerse, şuculuk buculuk bizi bölerse aramıza nifak sokmaya çalışanların oyununa gelirsek bu mücadeleleri biz veremeyiz" dedi.

    'Bütün dünyanın derdiyle dertleneceğiz'

    İlçe sakinleriyle konuşan Erdoğan, geçmişin çocuklara aşılanmaması halinde gelecekte yapılan mücadelelere destek verecek neslin kalmayacağını belirterek, "Bizim sınırlarımızın ne kadar geniş olduğunu bugünkü çocuğumuzun da bilmesi lazım. Bizim dünyamız Söğüt'ten, İstanbul, Ankara'dan ibaret olmayacak. Bütün dünyanın derdiyle dertleneceğiz. Eğer bu görüş açısını çocuklarımıza, gençlerimize yerleştiremezsek, bugün Suriye'de mücadele veriyoruz, Doğu Akdeniz'de Yunan'la mücadele veriyoruz, dün olduğu gibi bugün de aynı bu mücadelelere destek verecek neslimiz kalmaz. Nitekim Kıbrıs'tan bahsettik. Kıbrıs'ta yapılan yanlışlardan dolayı bugün verdiğimiz mücadeleye sahip çıkmayan vatandaşlar var orada. Dolayısıyla bugün gencimizin bu davaları bilmesine ve sahiplenmesini sağlayalım ki ileride Allah'ın izniyle daha güçlü olalım. Küffara karşı olur, düşmana karşı olur. Bu mücadeleleri kazanmış bir milletiz. Bundan sonra da kazanmak için geçmişimizle beraber geleceğe yürümemiz lazım. Buna gericilik diyen var, yobaz diyen var. Ama gericilik diyor, yobaz diyor 'Bak Yunan ne diyor, ne yapıyor' dediğin zaman pusup kalıyor. 'Adamın arkasında Avrupa Birliği var' diyor çekiniyor. Sen kendi neslinden alacaksın gücünü. Bugüne kadar bütün zaferlerimizde askerimiz daha fazla değil. Malazgirt'te üçte bir ordun var ama kazanıyorsun. 'Ben bunu ya kazanırım ya da buradan göçerim' diyorsun. Bu mücadeleyi verirken de şucu bucu diye kimseyi ayırmıyorsun. Bu bayrağın altında toplanacak kim varsa ümmet anlayışına sahip olacak kim varsa gelsin diyorsun. Küffara karşı beraber mücadele edelim diyorsun" ifadelerini kullandı.

    "Avrupa'da bizim düşmanlarımıza bizi şikayet eden adamlar siyasetimizde var"

    Ayrıca Erdoğan, milletin hayrına olan işlerde muhalefet ve diğer partilerin bir arada olması gerektiğini vurgulayarak, "21. yüzyıl dünya için çok çalkantılı. Salgın her şeyi açığa çıkardı. Batının kendi içindeki rekabetini açığa çıkardı. Rusya ve Çin ile batı arasındaki daha büyük mücadeleyi görüyoruz. Bütün bu çalkantılar olurken şu millet olma davasında birlik olamazsak, siyaset bizi bölerse, şuculuk buculuk bizi bölerse aramıza nifak sokmaya çalışanların oyununa gelirsek bu mücadeleleri biz veremeyiz. Muhalefet de olsan başka parti de olsan şu milletin hayrına olan işlerde yan yana durabilmeyi yeniden kazanabilmeye ihtiyacımız var. Bir parti mensubiyetim var ama bunlardan bağımsız olarak konuşuyorum.

    Cumhurbaşkanı'nın oğluyum ama inanın öyle konuşmuyorum. Millet olma fikrini gerçekleştirelim. Düşmanımızı sevindirecek şeyler söylemeyelim, yapmayalım. Ondan sonra o konuda bu konuda ayrı düşün. Bunları tartışalım. Ekonomiydi, emeklilikti bu konularda ayrı fikirler olabilir. Milletin menfaatini gerektiren konuda altımızı oymayalım. Gidip Avrupa'da bizim düşmanlarımıza bizi şikayet eden adamlar var siyasetimizde" dedi.

    Etiketler:
    Okçular Vakfı, Haydar Ali Yıldız, Bilal Erdoğan, Malazgirt, Malazgirt Zaferi
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