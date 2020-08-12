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    Sağlık Bakanı Koca: Yüz yüze eğitim en az bir ay ertelenmeli

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    Bilim Kurulu toplantısı sonrası Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

    Bilim Kurulu okulların açılması ile ilgili önerisini sundu. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bilim Kurulu’nun gündeminde öne çıkan, önümüzdeki dönemde eğitim ve öğretim süreçlerinin hangi şartlarla yürütüleceği konusuydu. Bu konudaki öneri, yüz yüze eğitimin, en az önümüzdeki bir ay boyunca başlatılmaması, gerekirse online eğitim yapılması, yüz yüze eğitime kademeli olarak geçilmesi yönündedir. Bu görüş ve öneriyi Milli Eğitim Bakanlığımız ile paylaştık. Konuyla ilgili planlarını Sayın Bakanımız açıklayacaktır" ifadelerine yer verildi.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca imzasıyla, Bakanlık'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    ''Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısının bugünkü ana gündemi, öğrenci aileleri başta olmak üzere, bütün halkımızın merakla beklediği okulların eğitim-öğretime hazırlanması konusuydu. Bunun yanı sıra, salgının dünyadaki ve ülkemizdeki seyri, vaka artışının sebepleri, vaka sayılarının arttığı illerde alınacak önlemler, hastane kapasitelerimiz ve aşı çalışmaları ele alındı.

    Covid-19 salgını, dünyada hız kesmeden yayılmaya, ekonomileri, çalışma hayatını, sosyal hayatı, eğitimi etkilemeye, daha trajik olan sağlık boyutuyla, can almaya devam ediyor. Bugün itibariyle tespit edilebilen vaka sayısı 20 milyon 500 bin, can kaybı ise 746 bini buldu.

    'Türkiye, vaka sayılarını ilk günden beri şeffaf şekilde açıklamaktadır'

    Birçok ülkede vakaların tespitinin sağlıklı şekilde yapılmadığını biliyoruz. Ülkelerin büyük bölümü, sağlık altyapısı itibariyle imkânları elvermediği için yeterli tespiti yapamıyor. Gelişmiş ülkelerde ise tarama yapmaktan imtina edildiğini ve ancak hastaneye yatışı yapılan ağır vakaların kaydının tutulduğunu biliyoruz. Gururla söyleyebiliriz ki Türkiye, filyasyon ve temaslı takibi çalışmalarını sağlıklı şekilde yürüten nadir ülkelerden biridir. Türkiye, vaka sayılarını ilk günden beri şeffaf şekilde açıklamaktadır. Bugünlerde, vaka sayılarına göre daha üst seviyede bir alarm halinde olmamız öngörülen risklere bir hazırlıktır. Kaygıları anlayabiliriz. Fakat spekülasyonlar, tedbirden çok tehdide hizmet etmektedir.

    'Gevşemeler, bize bugünlerimizi aratabilir'

    Dünyada vaka artışları hız kesmeden devam etmektedir. Ülkemizde de bölgesel artışlara şahit oluyoruz. Birçok ülkenin aksine, bizde vaka artışlarının kontrolden çıkmamış olması, devlet kurumlarımızın ve vatandaşımızın bugüne kadar özveriyle uyguladığı önlemler sayesindedir. Ancak altını çizerek ifade etmek istiyorum. Tedbirlere riayet hala istediğimiz, arzuladığımız seviyede değil. Bu konudaki gevşeme bize bu günlerimizi aratabilir. Özellikle Ekim, Kasım aylarında gribal enfeksiyonların da devreye girmesiyle riskin daha fazla artması muhtemeldir. Gribal hastalıklarının semptomlarının benzer olması kaygı ortamına da yol açabilecektir.

    Vatandaşlarımızın tedbirlerden ister istemez yorulduğunu biliyoruz. Hepimiz sevdiklerimiz, akrabalarımız, dostlarımızla yakın ilişkiler içinde olmayı özledik. Seyahatlerimizde eskisi gibi rahat olabilmeyi, sosyal ve kültürel hayata tam olarak dönebilmeyi arzuluyoruz. Kontrollü Sosyal Hayat, salgın günlerinde, bize bunların en makul sınırlarını sunuyor. Kurallara uymak kaydıyla özlediğimiz şeyleri, tam olmasa da, yaşayabilme imkânımız var.

    Hem kendi sağlığımız, hem sevdiklerimizin hayatı üç basit kurala bağlı. Temizlik, maske, mesafe. Bu kuralları dikkate almazsak, yarın karşımıza kontrol edilemez bir tablo çıkabilir.

    'Artış bu hızda devam ederse ağır tedbirlere dönmemiz gerekebilir'

    Vaka sayılarındaki artış eğilimini hepimiz görüyoruz. Artış bu hızla devam ederse bir daha yaşamak istemediğimiz ağır tedbirlere dönmemiz gerekebilir. Çabamız, bunun bir daha yaşanmaması içindir. Önümüzdeki günlerde COVID-19 iletişimi konusunda yeni çalışmalar ortaya koymaya çalışacak, düzenlemelere gideceğiz.

    'MEB'e önerimiz yüz yüze eğitimin bir ay boyunca başlatılmaması'

    Bilim Kurulu’nun gündeminde öne çıkan, önümüzdeki dönemde eğitim ve öğretim süreçlerinin hangi şartlarla yürütüleceği konusuydu. Bu konudaki öneri, yüz yüze eğitimin, en az önümüzdeki bir ay boyunca başlatılmaması, gerekirse online eğitim yapılması, yüz yüze eğitime kademeli olarak geçilmesi yönündedir. Bu görüş ve öneriyi Milli Eğitim Bakanlığımız ile paylaştık. Konuyla ilgili planlarını Sayın Bakanımız açıklayacaktır.''

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