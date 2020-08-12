Milli Eğitim Bakanı Selçuk: 31 Ağustos'ta okulları uzaktan eğitimle açıyoruz, yüz yüze eğitime 21 Eylül'de geçilecek

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Aşamalı ve seyreltilmiş bir modelle eğitim öğretim yılına başlıyoruz. Buna göre 31 Ağustos'ta okulları uzaktan eğitimle açıyoruz. 21 Eylül'de Bilim Kurulu tarafından tavsiye edilen sınıflarda, aşamalı ve seyreltilmiş şekilde yüz yüze eğitime başlanacak" açıklaması yaptı.

Bakan Selçuk'un açıklamaları şöyle:

- 2020-2021 eğitim öğretim yılına nasıl başlayacağımıza ilişkin kararlarımızı olgunlaştırdık. Aşamalı ve seyreltilmiş bir modelle eğitim öğretim yılına başlıyoruz. Buna göre 31 Ağustos'ta okulları uzaktan eğitimle açıyoruz.

- Okulun ilk haftasında bir hafta boyunca özel bir uyum programı uygulayacağız.

- 2000 denetmenimiz şu anda sahada ve okullardalar her bir okulumuzun standardını gözden geçiriyorlar.

- 21 Eylül'de Bilim Kurulu tarafından tavsiye edilen sınıflarda, aşamalı ve seyreltilmiş şekilde yüz yüze eğitime başlanacak

- Dileyen özel okullar 17 Ağustos itibarıyla uzaktan eğitim araçlarıyla eğitim faaliyetlerine başlayabilecek.

Ayrıntılar geliyor...

#Canlı: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından güncel duruma ilişkin Bakanlıkta açıklamalarda bulunuyor https://t.co/Im3zurtd2y — AA Canlı (@AACanli) August 12, 2020

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