Milli Eğitim Bakanı Selçuk: 31 Ağustos'ta okulları uzaktan eğitimle açıyoruz, yüz yüze eğitime 21 Eylül'de geçilecek

Bakan Selçuk'un açıklamaları şöyle:
- 2020-2021 eğitim öğretim yılına nasıl başlayacağımıza ilişkin kararlarımızı olgunlaştırdık. Aşamalı ve seyreltilmiş bir modelle eğitim öğretim yılına başlıyoruz. Buna göre 31 Ağustos'ta okulları uzaktan eğitimle açıyoruz.
- Okulun ilk haftasında bir hafta boyunca özel bir uyum programı uygulayacağız.
- 2000 denetmenimiz şu anda sahada ve okullardalar her bir okulumuzun standardını gözden geçiriyorlar.
- 21 Eylül'de Bilim Kurulu tarafından tavsiye edilen sınıflarda, aşamalı ve seyreltilmiş şekilde yüz yüze eğitime başlanacak
- Dileyen özel okullar 17 Ağustos itibarıyla uzaktan eğitim araçlarıyla eğitim faaliyetlerine başlayabilecek.
Ayrıntılar geliyor...
#Canlı: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından güncel duruma ilişkin Bakanlıkta açıklamalarda bulunuyor https://t.co/Im3zurtd2y— AA Canlı (@AACanli) August 12, 2020
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