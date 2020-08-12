MSB TurAz Kartalı Tatbikatı'ndan görüntüler paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan'da devam eden TurAz Kartalı Tatbikatı'na ilişkin görüntüleri paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan'da devam eden TurAz Kartalı Tatbikatı'na ilişkin görüntüleri paylaştı.

Bakanlıktan yapılan sosyal medya paylaşımında "Azerbaycan'da gerçekleştirilen #TurAzKartalı Tatbikatı planlandığı gibi başarıyla devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Tarihe sığmayan şana,

Bayrağa renk veren kana,

Ölümden korkmayan cana selam olsun.

🇹🇷🇦🇿



Azerbaycan'da gerçekleştirilen #TurAzKartalı Tatbikatı planlandığı gibi başarıyla devam ediyor!#MSB #TSK pic.twitter.com/CHrzZXClv0 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 12, 2020

​"Tarihe sığmayan şana/ Bayrağa renk veren kana/ Ölümden korkmayan cana selam olsun." dizelerine yer verilen videoda, tatbikata ilişkin görüntüler kullanıldı.