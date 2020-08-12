MSB TurAz Kartalı Tatbikatı'ndan görüntüler paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan'da devam eden TurAz Kartalı Tatbikatı'na ilişkin görüntüleri paylaştı.
Bakanlıktan yapılan sosyal medya paylaşımında "Azerbaycan'da gerçekleştirilen #TurAzKartalı Tatbikatı planlandığı gibi başarıyla devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.
Tarihe sığmayan şana,— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 12, 2020
Bayrağa renk veren kana,
Ölümden korkmayan cana selam olsun.
🇹🇷🇦🇿
Azerbaycan'da gerçekleştirilen #TurAzKartalı Tatbikatı planlandığı gibi başarıyla devam ediyor!#MSB #TSK pic.twitter.com/CHrzZXClv0
"Tarihe sığmayan şana/ Bayrağa renk veren kana/ Ölümden korkmayan cana selam olsun." dizelerine yer verilen videoda, tatbikata ilişkin görüntüler kullanıldı.
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