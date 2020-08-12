İletişim Başkanı Altun: Faizi minimum seviyelere indirip sömürü sisteminin çarklarını kırıyoruz

Altun, Twitter hesabından paylaştığı mesajında faiz indirimlerine devam edileceği mesajı verirken, şu ifadeleri kullandı:

"İthalatı değil üretimi destekliyoruz. Gelir adaletini tesis ediyoruz. Faizi minimum seviyelere indirip sömürü sisteminin çarklarını kırıyoruz. Salgın sürecinin yönetiminde diğer ülkeleri geride bırakıyoruz. Büyük Türkiye için #TamBağımsızEkonomi yolunda kararlılıkla yürüyoruz."

İthalatı değil üretimi destekliyoruz.

Gelir adaletini tesis ediyoruz.

Faizi minimum seviyelere indirip sömürü sisteminin çarklarını kırıyoruz.

Salgın sürecinin yönetiminde diğer ülkeleri geride bırakıyoruz.

Büyük Türkiye için #TamBağımsızEkonomi yolunda kararlılıkla yürüyoruz. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) August 12, 2020

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