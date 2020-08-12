İletişim Başkanı Altun: Faizi minimum seviyelere indirip sömürü sisteminin çarklarını kırıyoruz

Altun, Twitter hesabından paylaştığı mesajında faiz indirimlerine devam edileceği mesajı verirken, şu ifadeleri kullandı:
"İthalatı değil üretimi destekliyoruz. Gelir adaletini tesis ediyoruz. Faizi minimum seviyelere indirip sömürü sisteminin çarklarını kırıyoruz. Salgın sürecinin yönetiminde diğer ülkeleri geride bırakıyoruz. Büyük Türkiye için #TamBağımsızEkonomi yolunda kararlılıkla yürüyoruz."
İthalatı değil üretimi destekliyoruz.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) August 12, 2020
Gelir adaletini tesis ediyoruz.
Faizi minimum seviyelere indirip sömürü sisteminin çarklarını kırıyoruz.
Salgın sürecinin yönetiminde diğer ülkeleri geride bırakıyoruz.
Büyük Türkiye için #TamBağımsızEkonomi yolunda kararlılıkla yürüyoruz.
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