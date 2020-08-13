Muharrem İnce: Nezaketen telefonu açıyorum, 'bomba açıklama yaptı' diye haber oluyor

Parti kuracağı iddialarıyla gündeme gelen CHP'li Muharrem İnce, kendisini arayan Nagehan Alçı'nın bugünkü yazısındaki "Perşembe günü çok büyük bombalar açıklayacağına" ilişkin ifadelere tepki gösterirken, "Nezaketen telefonu açıyorum, ‘bomba açıklama yaptı' diye haber oluyor" diyerek tepki gösterdi.

'Dağ fare mi doğuracak' başlıklı bir yazı kaleme alan Nagehan Alçı, parti kuracağı söylentileri üzerine Muharrem İnce ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesini köşesine taşıdı. "İnce beklentiyi çok yükseltiyor" diyen Alçı, İnce'nin kendisine "Nagehan Hanım şundan emin olun, perşembe günü çok büyük bombalar açıklayacağım ama az zaman kaldı, daha fazla bir şey söyleyemem size" diye yazdı.

Twitter hesabından Alçı'nın yazısına tepki gösteren İnce, "Nezaketsizlik olmasın diye telefona bakıyorum, açıklamayı yarın yapacağımı söylüyorum, 'Bana bomba açıklamalar yaptı' diye haber yapılıyor. Açıklama yarın 10.30'da" dedi.

Nezaketsizlik olmasın diye telefona bakıyorum, açıklamayı yarın yapacağımı söylüyorum, “bana bomba açıklamalar yaptı” diye haber yapılıyor. Açıklama yarın 10.30’da. — Muharrem İNCE (@vekilince) August 12, 2020

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