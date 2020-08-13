Diyarbakır'da 1 milyon 119 bin kök kenevir ve 756 kilogram esrar ele geçirildi

Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda 1 milyon 119 bin kök kenevir ve 756 kilogram esrar ele geçirildi.

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı'nca Lice ilçesinin Kıralan ve Yukarı Duru Mahallesi kırsalında başlatılan 'Narko-Terörizmle Mücadele' operasyonları başarıyla tamamlandı.

Operasyonda, 13 farklı noktada 1 milyon 119 bin kök kenevir, arazide kurutulmaya bırakılmış şekilde ve çalılar arasına gizlenmiş çuvallar içerisinde 756 kilogram kubar esrar ve kenevir bitkilerini sulamak amacıyla tarlaların içerisinde kurulu şekilde bin 250 metre uzunluğunda su hortumu ele geçirildi.

Ele geçirilen kenevirler numune alınmasının ardından diğer malzemelerle birlikte yerinde imha edildi.