Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde döner sermaye düzenlemesi: Kovid-19 bitene kadar merkezi bütçeden kaynak aktarılabilecek

Resmi Gazete’de yayımlanan Tarım ve Orman Bakanlığı yönetmeliğine göre Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nde döner sermaye düzenlemesi yapıldı. Buna göre, korona virüsü salgınının ortadan kalktığı tarihe kadar merkezi yönetim bütçesinden döner sermaye bütçesine kaynak aktarılabilecek.

Gazete Duvar'ın haberine göre, 'Meteoroloji Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği' adıyla yayınlananan yönetmeliğe geçici bir madde eklendi.

Buna göre, korona zorlayıcı neden olarak gösterilip, ‘elde edilen gelirde meydana gelen azalma nedeniyle, döner sermaye kadro ve pozisyonlarında bulunan personelin aylık ve mali haklarına öncelik verilerek, zorunlu giderlerin karşılanmasını temin’ amaç olarak sunuldu. Böylece Covid-19 salgınının ortadan kalktığı tarihe kadar merkezi yönetim bütçesinden döner sermaye bütçesine kaynak aktarılabilecek.