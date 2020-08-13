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    Konya'da öğrencisi F.A.'ya cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan ve bir süre sonra tahliye edilen muay thai antrenörü Mehmet Ali A. hakkında, 'sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı ve nitelikli cinsel saldırı' suçlarından 7,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Mehmet Ali A. bu davada tutuksuz yargılanırken, yaşları 18'den küçük 3 kız öğrencisine daha istismarda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınıp, çıkarıldığı mahkemece 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan tutuklandı.

    Antrenör, 3 kız öğrencisine cinsel istismardan tutuklandı

    © DHA /
    Türkiye
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    Konya'da öğrencisine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan ve bir süre sonra tahliye edilen muay thai antrenörü Mehmet Ali A. hakkında 7.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Mehmet Ali A. bu davada tutuksuz yargılanırken, yaşları 18'den küçük 3 kız öğrencisine daha istismarda bulunduğu gerekçesiyle suçundan tutuklandı.

    Konya'da, 10 Mart'ta polis merkezine giden 19 yaşındaki muay thai sporcusu F.A., şubat ayında Türkiye Şampiyonası için gittikleri Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde kaldıkları otelin asansöründe antrenörü ve o dönem muay thai il temsilciği görevini yürüten 47 yaşındaki Mehmet Ali A.'nın kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia ederek şikayetçi oldu.

    ‘Arkadaşlarım bunu duyunca ağlayıp, 'aynı şeyleri bize de yaptı' dediler’

    F.A. polisteki ifadesinde, "Şubat ayında Nevşehir'de Türkiye Şampiyonası vardı. 3 Şubat'ta Nevşehir'in Kozaklı ilçesindeki otele gittik. 3 gün sonra yemeğe inmek için bir arkadaşım ile asansöre bindik. Mehmet Ali A. da bizimle aynı asansöre bindi. Asansör dolmaya başladıkça Mehmet Ali Hoca beni omzumdan tutup geriye doğru çekti. Daha sonra elini sol göğsümün üzerine koydu. Rahatsız olduğumu söyleyince elini çekti. Bu sefer kalçamdan tutup tekrar beni kendisine doğru çekti. Korktuğum için asansörde sesimi çıkartamadım. Arkadaşım hocanın hareketini fark etti. Beni kolumdan tutup, asansörden indirdi. Asansörden inince ağlamaya başladım. Arkadaşım bana her şeyi gördüğünü anlattı. Yemekte hocanın karşısına oturdum. Bana neden telefonlarımı açmıyorsun diye kızdı. Daha sonra yanıma oturarak bacağıyla taciz etti. Daha sonra bu olayı iki arkadaşıma anlattım. Arkadaşlarım bunu duyunca ağlayıp, 'aynı şeyleri bize de yaptı' dediler. Onlar da gidip şikayette bulundular. Mehmet Ali A.'nın lisansımı iptal etmesinden korktum" dedi.

    Şikayet üzerine gözaltına alınan Mehmet Ali A., suçlamaları kabul etmeyerek, kendisine iftira atıldığını ileri sürdü. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Mehmet Ali A., yaklaşık 1.5 ay kaldığı cezaevinden tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

    7.5 yıla kadar hapis cezası istendi

    Mehmet Ali A. hakkında Kozaklı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı. Kozaklı Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianamede, Mehmet Ali A.'nın üzerine atılı suçu işlediğine dair yeterli suç şüphesi varlığı ve delillerin bulunduğunun anlaşıldığı belirtildi. Mehmet Ali A. hakkında 'Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı ve nitelikli cinsel saldırı' suçlarından 2 yıldan 7.5 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianame Kozaklı Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilip, dava açıldı.

    © DHA /
    Antrenöre cinsel istismardan 239 yıl hapis istemi
    Mehmet Ali A., F.A.'ya yönelik eylemi nedeniyle tutuksuz yargılanırken, yaşları 18'den küçük 3 kız öğrencisine daha cinsel istismar olayı gerçekleştirdiği iddiasıyla gözaltına alındı. Mehmet Ali A. çıkarıldığı Konya 4. Sulh Ceza Hakimliğince 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan tutuklandı. 

    ‘Bu sporda yakın temas olmaktadır’

    Mehmet Ali A., savcılıkta ve hakimlikte verdiği ifadelerinde iddiaları kabul etmediğini belirterek şunları söyledi:

    "Yüce adalete güveniyorum. Bu durum benim spor hayatımı etkilemiştir. Bugüne kadar böyle bir eylem yapmış olsaydım zaten ortaya çıkardı. Ben böyle bir eylemi kesinlikle yapmadım. Hakkımdaki suçlamaları kabul etmiyorum. Hakkımda şikayette bulunan 3 kız öğrenci benim işletmiş olduğum spor salonunda muay thai öğrenmek için ders aldılar. Fazla uzun bir süre gelmediler. Salonda temsilcisi olduğum sporun derslerini sadece ben veriyorum. Ancak bayanlara ise kadın yardımcım ders veriyordu. Muay thai sporunda ders verilirken mutlaka yakın temas olmaktadır. Sarılmalar, tutmalar, atmalar olmaktadır. Çok yakın temas dersin doğasında olmaktadır. Kızları başkası şikayet ettirmiş olabilir. Şahsıma yönelik iddia ettikleri gibi eylemlerde bulunmadım" dedi.

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    Cinsel taciz, cinsel, Dava, Muay Thai, Kozaklı, Nevşehir, Taciz, istismar, antrenör, Spor, Türkiye
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