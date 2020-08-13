Kayıt
12:03 13 Ağustos 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Almanya'da yaşayan Baki Erdoğan ve ailesi, 'kopya' internet sitesi kurbanı oldu. 3 bin euro karşılığında satın aldıkları tatil için geldikleri Alanya'daki otelde rezervasyonları olmadığını öğrenince dolandırıldıklarını anlayan aile, tatillerini yapabilmek için otele 3 bin Euro ödemek zorunda kaldı.

    Kopya site dolandırıcılığı: Gurbetçi ailenin 4 günlük 'en pahalı' tatili

    © DHA /
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 72
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/0d/1042643564_0:-1:2001:1125_1200x675_80_0_0_9d3303e07c96ce25a7115b202d3a2b57.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202008131042643627-kopya-site-dolandiriciligi-gurbetci-ailenin-4-gunluk-en-pahali-tatili/

    Almanya'da yaşayan Baki Erdoğan ve ailesi, 'kopya' internet sitesi kurbanı oldu. 3 bin euro karşılığında satın aldıkları tatil için geldikleri Alanya'daki otelde rezervasyonları olmadığını öğrenince dolandırıldıklarını anlayan aile, tatillerini yapabilmek için otele 3 bin Euro ödemek zorunda kaldı.

    Almanya'da yaşayan 57 yaşındaki Baki Erdoğan, eşi ve 4 akrabasıyla birlikte Alanya'da tatil yapmaya karar verdi. Baki Erdoğan, belirledikleri otelde, internet sitesi üzerinden 3 bin euro karşılığı 4 günlük tatil satın aldı. Parayı, internet sitesindeki hesap numarasına gönderdi. Kendisine dekont ve rezervasyon bilgilerinin yer aldığı elektronik posta gönderilen Erdoğan, eşi ve akrabaları ile aktarmalı uçakla İstanbul'a geldi. Havalimanından rezervasyon için aradığı numarayı arayan Baki Erdoğan, uçakla gelecekleri Antalya Havalimanı'ndan servisle alınmak istediklerini bildirdi.

    Ancak Baki Erdoğan, Antalya Havalimanı'na geldiklerinde aynı numarayı aramasına rağmen kimseye ulaşamadı. Bir süre ise servis şoförünün kaza yaptığı, durumunun ağır olduğu bilgisi verilip, otomobil kiralayıp otele gelmeleri, ödemenin resepsiyonda yapılacağı söyledi.

    Bunun üzerine Erdoğan ve beraberindekiler, otomobil kiralayıp, Alanya'daki otele geldi.

    Tatil hayali kuran 6 kişiye, resepsiyon görevlileri adlarına rezervasyon olmadığını söyledi.

    Kopya internet sitesi üzerinden dolandırıldıklarını anlayan gurbetçiler, jandarmaya şikayetçi oldu. Kalacak yerleri olmayan aile, otele, 3 bin euro ödemek zorunda kaldı.

    'Jandarma, 'Öyle çok ihbar geliyor ki siz ne ilk ne son olacaksınız' dedi'

    Baki Erdoğan, yaşadıklarını şöyle anlattı:

    "Otele geldik, ne rezervasyon var, ne bir şey. Jandarmaya şikayetçi olup, ifade verdik. Bakalım yasal sonuç ne olacak? Jandarma, 'Öyle çok ihbar geliyor ki siz ne ilk ne son olacaksınız' dedi. Geçen günlerde, 3 doktor hanım rezervasyon yaptırmış, Giresun'dan gelmişler, ancak onlar da aynı şekilde dolandırılmış. Bizim kaldığımız otele genç bir çift geldi Hollanda'dan, onlar da aynı siteye para yatırmışlar. " 

    ‘Kızım dolandırıcılarla konuştuğunda dalga geçtiler’

    Dolandırıldıklarını anladıktan sonra kızının sahte sitede yer alan numarayı tekrar arayarak, ses kaydı yaptığını ifade eden Erdoğan, "Kızım parayı geri isteyince dalga geçmişler. Ses kaydını jandarmaya verdik. 4 günlük tatil bize 6 bin euro'ya mal oldu. Kızım havale yapılan bankaya dolandırıldığımızı söylüyor. Gurbetçi olarak buna bir el atılmasını istiyorum. Bir çözüm bulunmasını istiyorum. Yurt dışından gelecek olanlar, rezervasyon yaptıkları yerleri kontrol etsin. Özellikle yanlış sitelere girmesinler. Çok mağdur olacaklarına inanıyorum. Herhangi bir sitede de olsa tekrar tekrar kontrol etsinler, teyit ettirsinler" dedi.

    ‘Sadece misafirlerimiz değil, biz de mağduruz’

    Türkiye Turizm Geliştirme Ajansı (TTGA) ile Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) yönetim kurulu üyesi ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili de son dönemde bu tarz dolandırılma olaylarının çok olduğunu belirterek, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. İnternet üzerinden tatil rezervasyonu yapanların paranın tamamını ödeme gibi bir zorunlulukları olmadığını söyleyen Başkan Sili, şöyle konuştu:

    "Bu sadece yabancı pazarlar için değil, iç pazarda da aynı sorunumuz var. Bunlar biliyorsunuz bilişim suçları. Ne yazık ki siteler kopyalanarak veya insanlar telefonla aranarak bir şekilde dolandırıcılık yapılıyor. Bunlardan sadece misafirlerimiz değil biz de konaklama sektörü olarak mağduruz. Çünkü misafirimizde hiçbir rezervasyon yok, hiçbir ödemesi yok. Kapıya geliyor, 'Ben ödedim, rezervasyonum var' şeklinde geldiği zaman bizler de üzülüyoruz. Her ne kadar fiyatları minimize ederek misafirlerimize, bu insanlara yardımcı olmaya çalışıyorsak da bu insanlar iki kez para ödemiş oluyorlar. Bu hoş bir durum değil."
    ‘Mutlaka gidecekleri yeri önceden arasınlar’

    Bu konuyla ilgili telefon veya internet üzerinden yapılan alışverişlerde ya da görüşmelerde insanların mutlaka turizmle alakalı gidecekleri yer neresiyse orayla irtibat kurmaları gerektiğini söyleyen Başkan Sili, "'Sizi satan böyle bir site var mıdır? Ya da bu acenteyle çalışıyor musunuz?' anlamında mutlaka irtibat kurmaları, teyit etmeleri lazım. Ödemelerini de biz genellikle acentelerin veya 'call center' dediğimiz sistemlerin ödemelerini peşin almayız. Yani kapıya geldikleri an ödeme yapma şansına sahipler. Dolayısıyla paranın tamamını göndermeleri gibi bir durum söz konusu değil. Bunlara dikkat ederlerse ve bizleri arayarak teyit ederlerse en azından dolandırılmamış olurlar. Altını çizerek bir kez daha söylüyorum, ne yazık ki tüm dünyada bu çok yaygınlaştı. Misafirlerimizin mağdur olmamaları açısından gidecekleri yeri ya da alacakları ürün anlamında ilgili merci aramalarında fayda var" diye konuştu.

    İlgili konular:

    Gurbetçi kadın, büyü bozdurmak için 35 bin euro'sunu kaptırdı
    İçişleri Bakanlığı'ndan gurbetçi çocukları için vatandaşlık çalışması
    Gurbetçiler Türkiye'ye geliyor: ‘Korona olacaksak vatanımızda olalım’
    Etiketler:
    Burhan Sili, Türkiye Otelciler Federasyonu, Hollanda, Giresun, İstanbul, kopya, Site, Tatil, Antalya, Alanya
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Minsk'teki protesto eylemlerinin 2. gününden bir kare
    Belarus'taki protestoların 2. gününden kareler
    Karikatür
    Beyrut Limanı'ndaki patlama, Lübnan tarihinin en büyüğü olarak kayıtlara geçti
    İnfografik
    Sputnik V: Dünyada tescillenen ilk koronavirüs aşısı
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet