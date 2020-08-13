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    Erdoğan: Özgürlüklerde Türkiye'yi dünyanın en ileri ülkelerinden biri haline getirdik

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    AK Parti İl Başkanları toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Özgürlüklerde Türkiye'yi dünyanın en ileri ülkelerinden biri haline getirdik" açıklamasında bulundu.

    Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

    • Yarın AK Parti'nin 19'uncu kuruluş yılına hep birlikte ulaşacağız. Bu akşam Ankara'da kutlayacağız. 19 yıldır heyecanımızdan hiçbir şey kaybetmeden, aziz milletimize hizmet için koşturuyoruz. Ülkemizin dört bir yanına mührümüzü vurduk. 81 vilayetimizin her birinde eserimiz var. Türkiye'yi demokrasiden sağlığa, eğitimden adalete her alanda adeta şaha kaldırdık. Sadece yatırımlarda değil, özgürlüklerde de Türkiye'yi dünyanın en ileri ülkelerinden biri haline getirdik.

    'CHP'nin takoz ve gerilim siyaseti'

    • Merhum Menderes'ten, rahmetli Özal'a kadar CHP'nin sabotajlarına maruz kalmıştı. Biz de karşımızda ilk önce CHP'yi ve ortaklarını bulduk. Darbenin izlerini temizlemek istedik, karşımızda vesayetçi CHP'yi bulduk. Başörtüsü üzerinde antidemokratik kısıtlamaları kaldırmak istedik, karşımızda CHP'yi bulduk. Onlara rağmen biz bunları yaptık, yapmaya devam ettik, ediyoruz. Şimdiye kadar ne yaptıysak, neyi başardıysak CHP'nin takoz ve gerilim siyasetine rağmen başardık.
    • Hızlı tren, köprü, Avrasya Tüneli'ni, Marmaray'ı yaptık; karşımızda yine CHP'yi bulduk. Gezi olaylarında milletin iradesine kast eden çapulculara meydanı bırakmadık; onlar bu çapulcuların arkasında yer aldılar. FETÖ'cülere boyun eğmedik. Hendek teröründe açılan çukurlara gömdük.
    • FETÖ paçavraları önünde nöbet tutanlar, 15 Temmuz gecesi tankların arasından geçip belediyeye sığınanlar, kontrollü darbe iddiasında bulunanlar her zaman kaybetti, karşılarında bizi buldular. Terörle, şiddetle iktidar hayali kuranlar AK Parti'nin çelik iradesi karşısında istediklerini bulamadılar. Alnımız ak, başımız dik bir şekilde yürümeyi sürdürüyoruz.
    • Bu akşamki konuşmamızda nereden nereye geldiğimizi, hangi mücadeleleri verdiğimizi, nasıl bir Türkiye hayal ettiğimizi paylaşacağız. 19 yıldır olduğu gibi Allah ömür, milletimiz de destek verdikçe hizmet sancağını daha yukarılara taşımaya devam edeceğiz.

    'Bugün Merkel ve AB Konseyi Başkanı ile bir görüşmemiz olacak'

    • Çalışmalarımızı açılış, kabul, ziyaret ve programlarımızı devam ettirdik. 1 Temmuz'da Astana formatındaki zirveyi Sayın Putin ve Sayın Ruhani ile video konferansla gerçekleştirdik. Bölgesel ilişkileri ele almak için Katar'a günübirlik ziyaret gerçekleştirdik. Sayın Trump, Sayın Merkel ve diğer liderlerle telefon diplomasisi yürüttük. Bugün yine Sayın Merkel ve AB Konseyi Başkanı ile bir görüşmemiz olacak.
    • CHP Genel Başkanı 15 Temmuz'da milletin gururuna ortak olmak yerine, yine kışkırtmayla bunu gölgelemeye çalıştı. CHP Genel Başkanı ne kadar kaçarsa kaçsın bu gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalacaktır. Kendisine tavsiyemiz 15 Temmuz sendromunu şüphe bulutlarını ortadan kaldırarak aşmasıdır.
    • Yıllarca kendimize ait otomobilin hayalini kurduk. Geçtiğimiz Aralık ayında Türkiye'nin otomobilini tanıtarak, kamuoyuyla paylaştık. 18 Temmuz'da ise otomobillerimizin tesislerinin temel atma törenlerini de gerçekleştirdik.

    'Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmış olması mutlulukların en büyüğü'

    • Ayasofya'yı Cuma Namazı ile yeniden ibadete açtık. Gençlik yıllarımızın bir rüyası olan bu hedef, yaptığımız mitinglerle Ayasofya'yı yeniden ibadete açılmasının milletimize, ümmete ve tüm insanlığa tekrar hayırlı olmasını diliyorum. Bu rüyamızı gerçekleştirdiği için defalarca hamt ediyoruz. O Sultanahmet Meydanı buna şahit. 86 yıl sonra buranın tekrar ibadete açılmış olması bizler için mutlulukların en büyüğü.
    • Bir diğer konu, özellikle Türk siyasetine ilk defa bizim kazandırdığımız bir geleneği devam ettirdik. Değerlendirme toplantımızı yaptık. 2 yıllık icraatları ana hatlarıyla paylaşma konusunda önemli bir fırsat oldu.
    • Kurban Bayramımız tıpkı Ramazan Bayramı gibi koronavirüs salgını gölgesi altında buruk geçti.
    '400 ton buğday Beyrut'a ulaştırıldı'
    • Lübnan'dan gelen acı haberle yüreklerimiz dağlandı. Beyrut Limanı'nda meydana gelen büyük bir patlama sonrası seferber olduk. Geniş bir ekiple Beyrut'a gittiler, görüşmeler yaptılar. STK'larımız gittiler ve gerekli olan ihtiyaçları tespit ettiler. Cumhurbaşkanı Yardımcımızı ve Dışişleri Bakanımızı göndererek, yanlarında olduğumuzu gösterdik.
    'Macron'un derdi sömürgeci yapıyı ayağa kaldırmak'
    • 400 ton buğday Beyrut'a ulaştırıldı. AFAD ekiplerimiz arama-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarına devam ediyor. Giden arkadaşlarımız Macron'un yaptığını değil, insanlığın yerine getirdi. Macron falan bunların derdi, sömürgeci yapıyı ayağa kaldırmak. Biz insani ve İslami görevimizi yerine getirdik, getiriyoruz. Hariri'nin döneminde oraya gitmiş ve 'Bizim inancımızda Şia, Sünni vs mezhebi bir taassup yok. Bugün Lübnan'da bunun için varım' demiştik. Bu mezhep taassubundan kurtulamayan nice ülkelerimiz var.
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