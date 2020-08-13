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    Dilipak: 'Fahişe' derken kastım hiçbir kadın grubu değil, LGBT yerine kullandığım bir ikame kelime

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    Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, tartışmaların odağında olan sözleriyle ilgili olarak "40 kere söyledim, 'Fahişe' derken ki kastım bırakın AK Parti’yi veya sözleşmeyi destekleyenleri, hiçbir kadın grubu değil. LGBT yerine söylediğim bir ikame kelimedir" dedi.

    Kadınlara yönelik hakaret içerikli sözleri nedeniyle tepki çeken Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, bugün yeni bir yazı kaleme aldı. Sözlerine "İffetli bir kadına iffetsizlik isnat etmek ‘Haddi lian’ı gerektirir. Bu en büyük günahlardan biridir. Hele bir topluluğun tümünü iffetsiz ilan etmek, bu çok çok daha büyük bir günahtır" diyen Dilipak, şöyle devam etti:

    "Böyle bir isnat, iftira, çoğunluğu gayrimüslim bir topluluk olan, Danimarka’da fuhşiyatın pazarlandığı Sex Fuarı’nda bulunanların tamamını bile ‘fahişe’ ilan etmek ‘haddi aşmak’ demek olur. Peki yıllarca birlikte olduğunuz, birbirimizi tanıdığınız insanlar olarak, birbirimize nasıl böyle bir itham ve iftirada bulunabiliriz! Ümmetin iffet, şeref ve haysiyeti için ömrünü harcamış birine, ‘topyekûn’ böyle bir iftira atarak, onu suçlamak bu kadar kolay mı?

    İffetli bir tek kadına bile, o kim olursa olsun, iffetsizlik isnat etmekten Allah’a sığınırım. Bana bu iftirayı atanları ise Allah’a havale ediyorum. Bir hesap günü var, herkesin aklından ve kalbinden geçenlerin, kapalı kapılar arkasında fısıldaşanların işleri ve sözlerinin önlerine konulacağı bir gün!

    Fitneyi körükleyen ben değildim... 

    Peki, 40 kere söyledim, fahişe derken ki kastım bırakın AK Parti’yi veya sözleşmeyi destekleyenleri, hiçbir kadın grubu değil! LGBT yerine söylediğim bir ikame kelimedir ‘fahişe ve türevleri’. ‘Papatyalar veya Ak Parti içindeki AKP’liler’ derken ise, Ak Partililerin tamamını kastetmediğim ortadadır. Böyle bir iddiadan Allah’a sığınırım. 

    O yazımdaki ‘bu fahişe ve türevleri’ tanımı yerine LGBT+’yı koyup okuyun bakalım. O zaman sesiniz çıkmayacak. Bu tanımı yaparken, belli bir sermaye grubunun sponsor olduğu, AK Parti içindeki AKP’liler diye tanımlamaya çalıştığım bu grubun nasıl olup da bu LGBT’lilere sahip çıktığı ve bunlara sponsorluk yaptığını anlatmaya çalışıyorum. 

    Allah’ın ‘sizi kadın ve erkek olarak yarattım’ hükmünü reddederek, ‘Toplumsal cinsiyet’ bayrağı açanları, beni ‘Cinsel Yönelim’ ve ‘Cinsiyet Kimliği’ çerçevesinde ‘Gender’ diye tanımlayıp, nüfus cüzdanına bunu böyle yazanlara karşı ne yaptınız? Benim, Mahmut Topbaş hocaefendinin, Diyanet İşleri Başkanının cinsiyetini nüfus cüzdanına ‘hissettiği cinsel kimlik’ diye kim yazdırdı? Kimsenin sesi çıktı mı? Bütün bir toplumu ‘Gender’ diye kim tanımlattı! Buna kim karşı çıktı, kim!

    Topbaş hocaefendi ile birlikte LGBT olarak değil, bunlara eleştirimizi din üzerinden, dini kavramlarla açıklamanın daha doğru olacağı yönünde istişare ettim ve bir gün sonraki yazımda ben de LGBT yerine o ifadeyi kullandım. 

      LGBTİ+ diye kendilerini tanımlamayıp sokağa dökülenleri kasdettiğim bir ifade ile beni suçlayanlara, bir çift sözüm var: Allah’tan korkun, Allah’tan utanın! Sizin iffet, şeref, namus ve haysiyetiniz için sokaklarda sabahlayan birine karşı nasıl böyle bir iftiraya imza atarsınız!

    ‘Biz eskiden eskiden…’ Hatırlar mısınız bir ‘Dava’mız vardı, hani şu AB, ABD fonları ile tanışmazdan önce, sponsor nedir bilmezken! ‘Dava adamı’ olmak diye bir şey vardı. Darbelerde ‘davalı’ olduk. Şimdi geldiğimiz noktada ‘davacı’larımız, dünkü ‘davalı’ların mirası üzerinde oturuyorlar. Bunu da gördük. Hayat insana neler gösteriyor.

    Benim dayılarım Hasan Aksay ve Ali Haydar Aksay. 1970’lerde Milli Nizam Partisi’nin kurucularından. Çocukluğum ve gençliğim onların yanında geçti. Yani ben bu ‘dava’nın içinde en başından beri bulunuyorum. 

    Ban zaten ‘müzmin sanık’ yani davalıyım. Dava’ya da hep sadık kaldım elhamdülillah. Dava’ma da ihanet etmedim. Hak bildiğim yolda yürümeye çalıştık. ‘Müftü Mehmet Emin’ ve ‘Hatıp Ahmet’in torunu olarak, Hakkın ve halkın gören gözü, işiten kulağı, tutan eli, haykıran sesi olmaya çalıştım.

    İşin en başından beri bu işin merkezinde bulunurken de Anadolu’yu karış karış gezdim. Kim davet ettiyse gittim onlarla konuştuk dertlerini dinledim. Yani hep tabana yakın durdum. Aklı selim ile düşünen insanlar, benim onların aleyhine olacak bir hareket içinde olmayacağımı bilirler. 

      Dünya, bölge ve ülkemizin bu kadar meselesi varken, birilerinin sun’i bir gündemle ülke gündemini daha fazla bloke etmesine izin verilmemeli. Ben de bu konuyla ilgili artık bir yazı yazmayacağım. Bundan sonrası için eğer savcı davayı açarsa savunmamın detayını da sizlerle paylaşacağım."

    Etiketler:
    Yeni Akit, Tartışma, Suç duyurusu, LGBT, Dava, AK Parti, Abdurrahman Dilipak
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