52 barodan Kamu Denetçiliği’ne İstanbul Sözleşmesi başvurusu

AK Parti tarafından tartışmaya açılan İstanbul Sözleşmesi’ne ilişkin aralarında İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya’nın da bulunduğu 52 baro başkanı, İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılmaması hususunda Meclis’e tavsiye kararı verilmesi talebiyle Kamu Denetçiliği Kurumu’na başvurdu.
‘Zayıfın korunması devrim niteliğinde hükümler içeriyor’
Gazete Duvar’ın aktardığı habere göre Kamu Denetçiliği Kurumu’na baro başkanları tarafından yapılan ortak başvuruda Türkiye’nin İstanbul Sözleşme’sini imzalayan ilk ülke olduğunu hatırlatılarak, “Bu sözleşme toplumda şiddete maruz kalan zayıf bireylerin korunması açısından devrim niteliğinde hükümler getirmiş, böylece devletlerin en temel görevleri olan birey hak ve özgürlüklerini koruması konusunda devletlere görevler yüklemiş, bu yolla toplumsal barışın sağlanmasında bu sözleşme adeta yol gösterici olmuştur” denildi.
‘Kadına şiddet yasal dayanağımız olmazsa, kadınlar zarar görür’
İstanbul Sözleşmesi’nin aile içi şiddet, ısrarlı takip, cinsel taciz ve psikolojik şiddet gibi kadına yönelik şiddetin suç sayılmasını ve bunlara karşı yasal yaptırımlar getirilmesini amaçladığına dikkat çekilerek, şu ifadelere yer verildi:
“Bundan geri adım atılması halinde, hak savunucusu olan baroların insan hakkı ve kadın hakkı ihlalleri ile mücadelede; yasal dayanağımız olan İstanbul Sözleşmesi ve 6284 Sayılı Yasadan mahrum kalmamız neticesi hak arama mücadelesinde olan bireylerin zarar göreceği de açıktır. Kadına, çocuğa, kısaca mağdura yönelik şiddetle etkin mücadele edemeyen bir devletin toplumsal olarak da bu durumdan zarar göreceği aşikardır. Bu sözleşmeden Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin çekilmesinin talep edildiği gibi haberleri basından üzülerek öğrendik. Bizi en çok üzen de kadınların bugüne kadar toplumsal hayatta elde ettikleri kazanımlardan bu yolla vazgeçilmesinin istenmesidir. Bu sözleşmeden vazgeçmek demek tam da budur, kadınların, çocukların artan şiddet sarmalı içerisinde seslerinin daha çok kesilmesidir.”
‘Kamu Denetçiliği Kurumu Meclis’te İstanbul Sözleşmesi lehine tavsiye versin’
“Bizler Barolar olarak Cumhuriyetimizin temel değerlerine bağlılığımızı burada bir kez daha ifade ederek sadece kadınların değil şiddete maruz kalan tüm bireyleri koruyucusu İstanbul Sözleşmesi’nden Devletimizin çekilmesini talep eden dilekçelerin ve bu dilekçeler çerçevesinde hazırlanan raporların dikkate alınmamasını, İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılmaması hususunda TBMM’ne tavsiye kararı verilmesi talebini içerir İş bu başvurumuzu yapıyor, gereğinin yapılmasını saygılarımızla arz ve talep ediyoruz.”
Kamu Denetçiliği Kurumu’na ortak başvuru yapan 52 baro şu şekilde:
1-Adana Barosu Başkanlığı
2-Ankara Barosu Başkanlığı
3-Antalya Barosu Başkanlığı
4-Amasya Barosu Başkanlığı
5-Ardahan Barosu Başkanlığı
6-Artvin Barosu Başkanlığı
7-Aydın Barosu Başkanlığı
8-Balıkesir Barosu Başkanlığı
9-Batman Barosu Başkanlığı
10-Bilecik Barosu Başkanlığı
11-Bingöl Barosu Başkanlığı
12-Bolu Barosu Başkanlığı
13-Burdur Barosu Başkanlığı
14-Bursa Barosu Başkanlığı
15-Çanakkale Barosu Başkanlığı
16-Denizli Barosu Başkanlığı
17-Diyarbakır Barosu Başkanlığı
18-Düzce Barosu Başkanlığı
19-Eskişehir Barosu Başkanlığı
20-Gaziantep Barosu Başkanlığı
21-Giresun Barosu Başkanlığı
22-Hakkari Barosu Başkanlığı
23-Hatay Barosu Başkanlığı
24-Isparta Barosu Başkanlığı
25-İstanbul Barosu Başkanlığı
26-İzmir Barosu Başkanlığı
27-Kars Barosu Başkanlığı
28-Kırıkkale Barosu Başkanlığı
29-Kırklareli Barosu Başkanlığı
30-Kırşehir Barosu Başkanlığı
31-Kocaeli Barosu Başkanlığı
32-Konya Barosu Başkanlığı
33-Manisa Barosu Başkanlığı
34-Mardin Barosu Başkanlığı
35-Mersin Barosu Başkanlığı
36-Muğla Barosu Başkanlığı
37-Muş Barosu Başkanlığı
38-Ordu Barosu Başkanlığı
39-Sakarya Barosu Başkanlığı
40-Samsun Barosu Başkanlığı
41-Siirt Barosu Başkanlığı
42-Sinop Barosu Başkanlığı
43-Şanlıurfa Barosu Başkanlığı
44-Şırnak Barosu Başkanlığı
45-Tekirdağ Barosu Başkanlığı
46-Tokat Barosu Başkanlığı
47-Trabzon Barosu Başkanlığı
48-Tunceli Barosu Başkanlığı
49-Van Barosu Başkanlığı
50-Yalova Barosu Başkanlığı
51-Yozgat Barosu Başkanlığı
52-Zonguldak Barosu Başkanlığı
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